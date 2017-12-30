傳承　賴清德三輔選核心幹部為黃偉哲披上彩帶

黃偉哲表示，選舉團隊經常接獲許多支持者反應，對於自己尚未展開拜票行程感到焦慮，擔心選戰步調不夠積極，可能縮小領先對手的差距，但他認為自己身為專業國會議員，立院開會期間，最重要任務就是審議法案、監督行政官員，以及公開說明政策，因此除了假日參加後援會成立行程之外，平日都留在台北，現在既然院會結束，他就能全心投入各項初選行程，走訪各地，傾聽人民心聲。

立委黃偉哲今（30）日在行政院長賴清德的立委服務處舊址，接受賴團隊競選總幹事王永順披彩帶後，正式展開選舉行程，傳承賴清德的意味濃厚，賴清德三位核心輔選幹部王永順、蔡順天、黃先柱聯袂出席，傳承意味濃厚，多位現任議員包括郭清華、邱莉莉、林宜瑾、呂維胤、唐碧娥、林志展、劉正昌也現身力挺，展現團結氣勢。

黃偉哲更感謝支持者，接下來將一步一腳印，瞭解鄉親心聲，提出最符合市民需求的政策，強調一定堅持正派選舉，不抹黑、不造謠，回歸良性競爭。

發言人郭國文表示，南門路21號是賴院長擔任立委期間的服務處舊址，是他政治生涯最重要的基地，更是見證台灣民主奇蹟的「福地」，在此召開記者會，就是希望延續「賴立委」與「賴市長」的理念，接棒傳承，為人民服務。

今天記者會賴清德輔選團隊的總幹事王永順、服務處主任蔡順天、「永遠的操盤手」黃先柱等三人首度合體公開亮相，被外界認為是傳達賴清德意向。 王永順盛讚黃偉哲是好人才，立院問政成績優異，有目共睹，是最能傳承賴院長執政成績的第一人選。蔡順天則以「回娘家」心情，代表過去賴清德輔選團隊，希望民眾支繼續持黃偉哲。黃先柱更直言，賴清德現在擔任行政院長，是民進黨共同財產，有些事情不便公開表態，但相信只要看到他們三人，就能瞭解賴院長的支持傾向。

隨後黃偉哲接受王永順為其披上綵帶後，率領議員與各區服務處主任繞行民生綠園，象徵正派傳承，接棒賴清德。