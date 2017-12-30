印度電子製造業產值 首次超過進口金額

不願具名的官方人士告訴「印度時報」（Times ofIndia），印度2016至2017財年的電子製造業產值達495億美元，高於進口產品金額430億美元。

這項被印度官方視為是推動「來印度製造」的紅利，其中有許多產值是由鴻海集團、緯創等台灣電子製造業響應「來印度製造」政策，在印度設廠所創造的貢獻。

（中央社記者康世人新德里30日專電）在印度總理莫迪推動「來印度製造」（Make in India）政策後，官方人士透露，印度2016至2017財政年度的電子製造業產值，首次超過從外國進口的金額。

官方人士強調，政府推動一系列措施來推動電子產品在印度製造，特別是智慧型手機、家電、機上盒和電視機等，這些產品過去都從國外進口，但印度政府現在透過獎勵措施鼓勵在本地製造。

官方統計，印度電子製造業過去3個財政年度成長強勁，產值與進口額的差距逐年縮小。2015至2016財年，電子製造業產值為374億美元，進口額為410億美元；2014至2015財年電子製造業產值約300億美元，進口額375億美元。

此外，印度日前也調高電子製造業產品的進口關稅，也是為了刺激廠商在印度製造。

印度政府正推動數位化，希望在2020年讓電子製造業營業額達1兆美元，印度通訊與資訊技術部長普拉薩（Ravi Shankar Prasad）已與頂尖資訊科技與電子企業執行長，及促進數位化相關人員召開兩次會議，擬定策略推動數位化。

他指出，印度的計畫是本地電子製造業生產的產品不僅滿足印度市場的需求，還要滿足世界市場需求。

更重要的是，印度發展電子製造業將創造就業機會。估計直接創造的就業機會超過10萬個，間接創造的就業機會也有20萬個。1061230