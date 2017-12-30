謝里法創作不墜 引領台灣美術史研究

（中央社記者羅苑韶台北30日電）80歲畫家謝里法獲得行政院文化獎，他今天受訪時說，畫家的職志就是「畫到老、畫到死」。而他在繪畫外，縱身撰寫台灣美術史近50載，引領台灣美術史研究，還出版小說並改編成電視，讓年輕人認識台灣早年畫家。

1938年生於台北市大稻埕，本名謝理發的謝里法早年留法，回台後透過寫作介紹西方美術思潮，並持續關注台灣本土美術發展，倡議台灣美術史運動，撰寫「日據時代臺灣美術運動史」曾獲得巫永福評論獎，為研究日治時期台灣美術發展的重要研究著作。

獲獎消息公布後，謝里法在台中自宅接受電話採訪時說：「我是以畫家的身分寫美術史，不像史家必須考證資料、引經據典。我是以個人聽來、取得的資料大膽假設，希望有人可進行求證並更正。」