謝里法創作不墜 引領台灣美術史研究

（中央社記者羅苑韶台北30日電）80歲畫家謝里法獲得行政院文化獎，他今天受訪時說，畫家的職志就是「畫到老、畫到死」。而他在繪畫外，縱身撰寫台灣美術史近50載，引領台灣美術史研究，還出版小說並改編成電視，讓年輕人認識台灣早年畫家。
1938年生於台北市大稻埕，本名謝理發的謝里法早年留法，回台後透過寫作介紹西方美術思潮，並持續關注台灣本土美術發展，倡議台灣美術史運動，撰寫「日據時代臺灣美術運動史」曾獲得巫永福評論獎，為研究日治時期台灣美術發展的重要研究著作。
獲獎消息公布後，謝里法在台中自宅接受電話採訪時說：「我是以畫家的身分寫美術史，不像史家必須考證資料、引經據典。我是以個人聽來、取得的資料大膽假設，希望有人可進行求證並更正。」
自30多歲便投入撰述台灣美術運動史的謝里法說，自己引領美術史研究風氣，後來經學者、畫商等不同領域的人投入補足資料，豐富了台灣美術發展史的現況。
謝里法說，寫美術史的過程，寫著寫著就寫成小說。他津津樂道的大部著作「紫色大稻埕」還曾改編成電視劇，讓新一代年輕人得以認識台灣早年畫家所處年代及其環境。
除了持續寫詩、寫短篇小說，他近來彙編個人收藏品，出版「人間的零件--一個畫家的收藏」，他表示，所有收藏品都是別人的作品，合作起來就是「我的人、我的素養和感情，表現我的時代，也是一個創作--這就是我」。
謝里法今年5月才在台北國父紀念館展出100多幅以「牛」為主題的展覽「牛犇牛」，其中不乏大尺幅作品，顯示其創作精力旺盛。他說，2018年還將持續牛主題創作，「但是畫牛，不見得就是牛」。
他期許自己「畫到老、畫到死」，並說這就是畫家的職志。
謝里法2013年獲國際藝評人協會終身成就獎，作品為法國國立圖書館、紐約現代美術館、國立台灣美術館、國立歷史博物館典藏。1061230