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中央社

出錢出力 陳連長帶領家人投入家扶

中央社2017/12/30 13:13
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者陳朝福高雄30日電）北高雄家扶中心扶幼主委陳連長今天上任，擔任營造公司負責人的他不僅出錢出力，還帶領家人投入家扶的扶助行列。他說，帶著全家一起投入，在心靈上的滿足與快樂無以言喻。

北高雄家扶中心第15任扶幼主委宋慶信交棒給第16任扶幼主委陳連長，持續帶領北高雄家扶中心扶幼委員會推展扶幼工作。他並捐贈一輛扶幼專車，讓各界捐贈的愛心物資能載運到家扶所服務的弱勢家庭。

對於未來2年任期內的期許，陳連長擘劃願景將著重在北高雄家扶中心旗山服務處建館圓滿完成外，更重要的是強化凝聚現有扶幼委員們的感情，持續引薦更多委員共同投入協助扶幼工作。

國中畢業後曾任職一家螺絲公司製造部，陳連長工作表現出色受肯定，攜家帶眷派駐印尼擔任廠長，隨後因緣際會投入土木營造領域，也到夜間部上課，先後取得公共工程品管人員、乙級技術師、工地主任及乙級勞工安全衛生管理等專業證照。

從一個營造技術門外漢練就成營造工程的專業人員，一路走來陳連長感謝太太是他背後最重要的支持力量，在每次抉擇困頓中都與他共同面對、相伴渡過。

此外，他也驕傲一對子女的懂事。中正大學企管碩士畢業的女兒已出嫁並育有一對子女；兒子從美國留學返國，成為老爸營造事業的得力助手。

陳連長民國97年由前主委孫得人引介加入北高雄家扶中心扶幼委員會，經常與太太出錢出力幫忙公益服務、大專獎助學金、義賣等，將持續帶領家人投入家扶的扶助行列。1061230

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