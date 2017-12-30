出錢出力 陳連長帶領家人投入家扶

（中央社記者陳朝福高雄30日電）北高雄家扶中心扶幼主委陳連長今天上任，擔任營造公司負責人的他不僅出錢出力，還帶領家人投入家扶的扶助行列。他說，帶著全家一起投入，在心靈上的滿足與快樂無以言喻。

北高雄家扶中心第15任扶幼主委宋慶信交棒給第16任扶幼主委陳連長，持續帶領北高雄家扶中心扶幼委員會推展扶幼工作。他並捐贈一輛扶幼專車，讓各界捐贈的愛心物資能載運到家扶所服務的弱勢家庭。

對於未來2年任期內的期許，陳連長擘劃願景將著重在北高雄家扶中心旗山服務處建館圓滿完成外，更重要的是強化凝聚現有扶幼委員們的感情，持續引薦更多委員共同投入協助扶幼工作。