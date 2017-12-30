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高捷首提撥盈餘回饋市府 明年將調薪

中央社2017/12/30 13:14
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者王淑芬高雄30日電）高雄捷運營運將進入第10年，高捷總經理賀新今天指出，初估將依約提撥4000萬元盈餘回饋金給市府，是高捷首次回饋市府。

賀新說，高捷公司依據和市府訂定的興建營運合約內容提撥盈餘回饋金，這是高捷首次「真盈餘」，提撥給市府4000多萬元後，還有約4000萬元盈餘，公司明年將首次為員工調薪。

對於「真盈餘」說法，賀新解釋，如果高捷營運虧損，依合約可以申請捷運平準基金挹注。近兩年高捷改善營運，帳面由負轉正，擺脫虧損，今年打消了累積虧損債務，盈餘來自於運量、增加附屬設施進帳等，營運實質轉虧為盈。

高雄捷運通車近10年，高捷公司營運之初從每年虧損20億元到數億元，後來市府協助改善經營體質，高捷也努力拚運量，虧損下降。

市府捷運局長吳義隆表示，高捷努力翻轉營運體質，自104年起就未再向市府申請動支捷運平準基金。

賀新指出，過去高捷經營，9成來自運量，目前調整成7成仰賴運量，其餘由土地開發及技術服務挹注。

今年高捷每日平均運量約17萬5000人次，同時增加土地開發及營運觸角延伸到技術服務，包括為高鐵磨軌、接手淡海輕軌營運等，收入將更多元。展望新的一年，高捷要衝刺每日18萬人次的運量，元月起也將派員進駐並接手淡海輕軌的營運。1061230

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