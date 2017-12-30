獲行政院文化獎 吳念真捐獎金助弱勢

（中央社記者羅苑韶台北30日電）長年從事電影和戲劇編導，被稱為台灣最會說故事的人吳念真，獲行政院文化獎後謙稱「不應該是我」，得知有獎金100萬元，慨然決定捐給快樂學習協會和紙風車劇團。

吳念真表示，昨天接獲文化部長鄭麗君電話通知獲獎，還特地上網去查歷屆得獎人，加上知道今年另一位獲獎人是前輩畫家謝里法後，感覺心虛。

雖得過金馬、金鐘、金曲和金鼎等不同領域獎項，對於行政院文化獎落在自己頭上，仍感意外。他接著說：「得知有獎金100萬元，就想說可給快樂學習協會和紙風車各50萬。」