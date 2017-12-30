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中央社

涉輸油北韓港船上25人 遭南韓拘留問話

中央社2017/12/30 13:43
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社首爾30日綜合外電報導）一艘香港籍船隻10月涉嫌違反聯合國制裁輸油給北韓，南韓11月在麗水港查扣該船，船員25人至今仍被拘留在南韓問話。

法新社報導，這艘台商租用的船隻LighthouseWinmore，11月24日在麗水港受到南韓海關當局檢查後遭扣留。

南韓關稅廳官員告訴法新社：「從那時開始，檢查人員就不斷登船訊問船員。」

另名關稅廳官員表示，Lighthouse Winmore有25名船員，包括23名中國公民與兩名緬甸人，目前無法確認中國籍船員來自大陸或香港。

Lighthouse Winmore由台灣公司Billions Bunker租用，曾在10月11日造訪麗水港，裝載約1萬4000噸的日本精煉石油，之後聲稱駛往台灣的目的地。

然而，南韓海關人員說，這艘船沒有駛往台灣，而是在中國大陸外的公海，將600噸石油運給北韓船隻SamJong 2，之後再返回麗水港。

台灣方面說，Billions Bunker集團並非登記在台灣、而是在馬紹爾群島（Marshall Islands），並表示將「持續完全遵守」聯合國對北韓的制裁。台灣的交通部說，正調查是否有任何台商介入。

美國已要求聯合國安理會將10艘船列入違反北韓制裁的黑名單，Lighthouse Winmore是其中之一。

該船所有公司是香港的永嘉船務有限公司（WinMore Shipping Limited），昨天沒有人位於該公司在香港註冊的地址。（譯者：中央社梁元齡）1061230

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