收費處理胚胎亂丟溪中 禮儀公司員工法辦

（中央社記者蘇木春台中30日電）台中一名懷孕婦女自然流產後，未成形的胚胎交由醫院合作的禮儀公司處理，王姓禮儀公司員工卻將胚胎丟棄在旱溪康橋流域，經民眾拾獲報案，警方循線逮捕王男，訊問後依法送辦。

台中霧峰警分局國光派出所副所長紀明仁今天受訪表示，27日下午3時多接獲民眾報案，指出在台中市大里區旱溪康橋流域，拾獲一個外觀印有蓮花圖案的紙箱，發現箱內裝有未成形的胚胎、布娃娃等物品。

警方獲報後，在拾獲地點周邊擴大追查，訪查10多家診所與醫院後，當天晚間查出胚胎是來自一家醫院，經由合作的禮儀公司處理。