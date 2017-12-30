外交常識不足 美駐聯合國大使海利被耍

英國「獨立報」（Independent）報導，喜劇演員庫茲涅佐夫（Vladimir Kuznetsov）和史托理亞洛夫（Alexei Stolyarov）在網路上貼出與海利通話的錄音檔，時間長達22分鐘，其中可聽見他們成功讓海利評論有關南海國家「比諾摩」（Binomo）的議題，但比諾摩只是兩人捏造出來的國家。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）俄羅斯一對喜劇演員似乎成功騙到美國駐聯合國（UN）大使海利（NikkiHaley），讓她對一個他們捏造出來的亞洲國家發表評論，雙方通話還被錄下分享到網路上。

他們是冒充成波蘭總理莫拉維茨奇（MateuszMorawiecki）與海利通話。雙方通話的數天前，聯合國大會舉行表決，決定美國總統川普宣布耶路撒冷為以色列首都是否「無效」，結果波蘭等35個國家棄權。

聯合國大會最後以128票對9票通過決議。

海利在電話中說：「首先，我非常感謝我們在今日表決時獲得的支持，我們永遠不會忘記。」

不久庫茲涅佐夫和史托理亞洛夫把話題帶到「比諾摩」的情勢。

假扮為波蘭總理的史托理亞洛夫說：「你知道比諾摩吧？」海利則回說：「是的、是的。」

史托理亞洛夫接著說：「他們舉行了選舉，我們認為俄羅斯介入其中。」

海利回應：「是的，他們當然有這麼做，絕對如此。」之後還說：「我們非常密切關注那議題，我認為，在我們處理不斷湧現的南海相關議題的同時，我們將持續關注。」

史托理亞洛夫接著詢問海利，美國對比諾摩這個島國有何計畫，海利則說，她得先「確定我們在那項議題的立場」，之後再給予回覆。

海利發言人狄格里（John Degory）告訴「信使郵報」（The Post and Courier），他不會證實或否認音檔真實性，並說：「我們目前對此無可奉告。」

庫茲涅佐夫和史托理亞洛夫以模仿東歐官員為人所知，藉此嘲諷西方領袖，損害他們的名譽。

根據維基百科，海利1989年自美國南卡羅來納州橘堡預科學校（Orangeburg Preparatory Schools）畢業，並在克勒姆森大學（Clemson University）取得會計學學士學位。

海利曾任南卡州眾議員，之後於2011年成為南卡州首位女州長，也是繼自家共和黨的金德爾（BobbyJindal）之後，美國歷來第2位印度裔州長。

45歲的海利今年1月27日正式就任美國駐聯合國大使。（譯者：中央社周莉芳）1061230