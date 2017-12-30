NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈增胖10公斤拉父運動　原因超感人素顏美呆　網友日本捕捉野生郭碧婷居家防護24小時錄影 每月只要100元！
中央社

科技人捐助母校蓋圖書館 盼家鄉更好

中央社2017/12/30 14:07
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者蕭博陽彰化縣30日電）科技公司總經理何世池回饋故鄉，捐新台幣1500萬元助彰化縣溪湖國中新建圖書館，今天落成，何世池盼家鄉溪湖鎮越來越好。

達明機器人公司總經理、溪湖國中校友何世池捐款1500萬元，彰化縣政府配合補助600萬元，協助溪湖國中新建圖書館「進學館」並充實館內各項硬體設備，學校今天舉辦61週年校慶暨圖書館落成啟用典禮，彰化縣長魏明谷、何世池等人出席慶賀，現場熱鬧。

魏明谷說，感謝何世池無償捐贈1500萬元，回饋學校與社會，縣府相當重視教育，不論是數位、雲端科技運用，軟硬體都有所充實，歡迎民間做公益，在政府有限資源下，共同提供優質資源與設備，讓學童擁有更好學習環境，盼有更多成功企業家回饋鄉里，造福學子。

何世池說，溪湖人才輩出，雖然他不是最傑出，但希望家鄉更好的心不變，台灣競爭力是人才，有感城鄉差距及讀書的小孩不會變壞，讓他更想協助新建圖書館，讓小朋友有讀書空間，也藉這次感恩的心，感謝家人包容與支持，也盼更多人回饋故鄉，讓溪湖越來越好。

溪湖國中校長余立焜說，感謝何世池拋磚引玉與縣府及各界協助，才能打造一座具現代感的圖書館，是溪湖國中師生之福，更是社區民眾能同享使用的閱讀中心，達到社區與學校資源共享。

根據縣政府教育處資料，溪湖國中圖書館「進學館」為一棟2層樓建築，樓地板總面積210坪，外觀設計具現代感，內部建置個人視聽區、閱覽室、團體視聽室、團體討論室。1061230

民進黨中市黨部被貼符 警方...不動產廣告車占停車格宣傳 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan