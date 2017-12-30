NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈增胖10公斤拉父運動　原因超感人素顏美呆　網友日本捕捉野生郭碧婷居家防護24小時錄影 每月只要100元！
中央社

新竹油庫熄燈 賴清德期許科技新發展

中央社2017/12/30 14:14
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）中油公司新竹供油中心（新竹油庫）將走入歷史，行政院長賴清德今天表示，新竹油庫服務桃竹苗民眾已超過一甲子時間，也帶動經濟發展，他期許油庫拆除後的未來發展。

新竹市政府今天在新竹油庫舉辦「新竹油庫．科技新生」記者會，行政院長賴清德、中油董事長戴謙與新竹市長林智堅等人到場見證，宣告新竹油庫「吹熄燈號」，現址將配合市府的「竹科X」計畫，規劃為「公道五路科技廊帶」，迎接新未來。

賴清德致詞表示，新竹油庫服務桃竹苗民眾已超過一甲子時間，不僅服務地區鄉親需求，也帶動經濟發展，功在台灣，而今天並非「功成身退」，而是開啟另一扇門，迎向未來，他感謝所有中油同仁多年來努力。

賴清德說，中油新竹油庫固然在經濟上繳出漂亮的成績單，但不諱言對居民生活也有某種程度影響，在國家不斷進步、國人對生活品質要求不斷提升的當下，附近居民希望油庫搬遷，是必然的事實。

賴清德指出，新竹市政府推動「竹科X」計畫，經濟部未來會協助做土地整理。中油董事長戴謙曾是南科管理局籌辦主任，並擔任南科管理局長、國科會副主委，因此未來推動科技廊道，中油不僅可提供土地，也會提供智慧；此外，台肥19公頃的土地也會全力支持。

中油董事長戴謙受訪指出，新竹油庫原為海軍燃料油庫，具戰備意義，民國42年由中油公司接手，產業發展轉型、國家建設與民生必須等需要，見證高速公路建設、新竹科學園區成立等，展現台灣經濟發展的量能。

戴謙指出，新竹油庫全盛時期有18座大油槽，數百公里的輸油管，提供航空燃油、低硫燃料油、92、95無鉛汽油及柴油等油品銷售，並擔任桃園煉油廠至台中港油庫「北油中輸」的任務，為配合地方發展，決定於今年底關閉。

戴謙表示，中油公司將持續進行遷移新竹市區油管、拆除油槽及相關輸儲設備、土地局部污染整治等計畫，待完成後，即配合新竹市政府都市計畫更新，對這片土地作最有效的整體規劃及開發利用。1061230

不動產廣告車占停車格宣傳 ...NBA保羅歸隊難擋巫師 火...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan