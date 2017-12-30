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超商前違停見警主動示好　原是車內藏毒

記者鄧力軍/台中報導2017/12/30 16:00
▲男子隨便將K他命放在排檔桿旁，被盤查的保大警員一眼瞧見（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2017.12.30）
▲男子隨便將K他命放在排檔桿旁，被盤查的保大警員一眼瞧見（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2017.12.30）

楊姓男子因口渴違規停車下車買飲料，保大巡邏員警發現趨前盤查，楊男為掩飾持有毒品，還特別主動與員警打招呼示好，員警直覺有異，秉公盤查，果然在車內發現毒品K他命。

27日夜間，保安警察大隊特勤中隊陳分隊長等2名員警，巡邏至臺中市西屯區西屯路與上石街口，發現有一輛轎車紅線違規停車，上前盤查時，駕駛楊男(28歲、強盜、毒品等前科)神情慌張，未等警方開口索取證件，便主動向員警稱自己未帶駕照。

經驗豐富的員警直覺有異，仔細往車內一瞧竟發現楊男大喇喇的就將毒品放在排檔桿旁，還佯裝在車內翻找看有無攜帶其他證件企圖藏匿，且雙腳好像一直往後踢動作太奇怪，自以為神不知鬼不覺，殊不知其一舉一動早被警方鎖定，反而露出破綻，原來還有吸毒用的K盤就放在腳下。

警方以毒品試劑進行初篩呈現K他命陽性反應，楊男自知法網難逃，遂坦承警方所查獲的毒品K他命（1.56公克）為自己所有，全案依違反毒品危害防制條例案罪嫌偵辦。

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