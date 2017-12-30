伊朗民眾反政府遊行被捕 美嚴批流氓

報導說，克爾曼沙市約有300名民眾抗議高物價及高失業率，要「獨裁者去死」，矛頭指向伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）。

路透社引述伊朗半官方法斯通訊社（Fars）報導，伊朗多個城市當地時間28日起出現數起反政府遊行示威，伊朗警方29日採取行動，驅離在伊朗西部克爾曼沙市（Kermanshah）的反政府示威人群。

（中央社記者鄭崇生華盛頓29日專電）伊朗爆發反政府示威，傳出有民眾遭逮補。白宮及國務院今天都發表聲明，譴責伊朗領導人把伊朗變成「流氓國家」，美國總統川普晚間更推文說，伊朗人民受夠了「貪腐政權」。

英國廣播公司（BBC）畫面顯示，抗議民眾疑似拿石塊攻擊警方，警方則以灑水車噴灑水柱驅離。?川普（Donald Trump）晚間透過推特重申白宮稍早書面聲明。

他說，不少報導指出，有許多受夠貪腐政權的伊朗民眾，以和平方式抗議政府揮霍國家財富，資助海外恐怖分子。伊朗政府應尊重包括公民言論自由在內的權利，「世界都在看」。

國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）則在書面聲明中表示，強烈譴責伊朗政府逮捕和平示威人士，在未點名羅哈尼的情況下，指責「伊朗領導人」把伊朗變成輸出暴力、流血與混亂的「流氓國家」，用詞相當重。

溫和派的羅哈尼正面對國內、外情勢夾擊。他雖帶領伊朗於2015年與聯合國安理會5個常任理事國加歐盟（5+1）達成伊朗核協定，希望藉此換取國際社會減少制裁、振興伊朗經濟，他今年5月更壓倒性地贏得總統連任。

但川普上任後，美伊情勢又陷緊張，川普看伊朗不順眼、和羅哈尼不對盤，舉世皆知。

川普尤其批評前總統歐巴馬任內完成的伊朗核協定「是讓美國尷尬的最糟協定」、「不符合美國利益」。

根據美國國會立法要求，美國總統每90天要向國會確認，伊朗是否遵守協定，下一次預計是2018年1月中旬。

川普10月時雖未直接宣布退出伊朗核協定，但當時他仍警告：「（協定）仍可能全面終止，這是比較可能的結果。」

另根據協定，美國每120天須審視並確認撤銷對伊朗的相關制裁。

法斯社報導指出，抗議人士是受「反革命分子」號召，但未點名任何伊朗反對派團體。

克爾曼沙市11月發生地震，造成600多人死亡。1061230