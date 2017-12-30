紐約遭極地寒流襲擊 考驗凍感跨年迎新

時報廣場跨年倒數已大致準備就緒，重達1萬1875磅的水晶球與「2018」數字就位，今年水晶球由2688片三角形水晶片組合而成，內有3萬2256顆LED燈，將在2017年最後一天最後一分鐘下降70英尺，宣告2018年來臨。

氣象預測，一直到新年過後，紐約平均氣溫維持在華氏19度（攝氏零下約7度左右）的冰冷天氣，加上風寒效應，體感溫度更低，凜冽刺骨寒風，對時報廣場上百萬跨年人潮是個考驗。

（中央社記者黃兆平紐約29日專電）受極地冷氣團影響，大紐約地區從耶誕節過後到新年持續籠罩在冰點以下。美國國家氣象局預報，31日氣溫可能下降到攝氏零下約12度或更低，成為半世紀來最寒冷的跨年夜。

儘管超低溫，警方評估民眾跨年倒數興致依舊不減，但過去數週2起恐怖攻擊事件，讓紐約警方、反恐單位不敢大意，加強維安戒備，滴水不露。參與跨年活動的民眾必須忍受低溫下警方的繁瑣安檢以及長時間暴露在極凍氣溫下。

連續幾天的低溫與強勁寒風來襲，但在時報廣場（Times Square）、洛克斐勒中心（Rockefeller Center）及布萊恩公園（Bryant Park）等景點，依舊吸引不少觀光客冒著寒風到此一遊，露天溜冰場人潮不減，布萊恩公園噴泉早已結凍。1061230