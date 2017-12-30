俄疑輸油北韓 美國務院籲落實制裁

美國國務院稍後發布聲明表示，呼籲俄羅斯與其他聯合國成員「嚴格落實」制裁北韓，並「更加緊密合作以終止聯合國禁止的活動，包括船對船的輸送精煉石油，或從北韓運出煤炭」。

另一名消息來源獨自證實，確實有俄羅斯船隻以船對船的方式賣燃料給北韓，但沒有證據證明俄羅斯政府在背後支持。

路透社今天發布獨家消息，掌握2名西歐安全單位消息來源指出，「俄國船隻今年以船對船方式，數次在海上移交石化產品給北韓船隻，違反制裁案」。

（中央社倫敦/莫斯科29日綜合外電報導）路透社引用消息來源報導，俄羅斯籍油輪幾個月內至少3次以海上船對船的方式供應北韓石油。對此美國國務院發表聲明，呼籲俄羅斯「嚴格落實」制裁北韓。

俄羅斯外交部、海關總署27日被問到，是否有俄羅斯船隻向北韓輸油，兩個單位都拒絕評論。被點名的其中一艘船主否認從事這種行為。

路透社9月曾經報導，北韓船隻直接從俄羅斯開回北韓。然而10月、11月的案例顯示，俄羅斯向北韓走私違禁品的作法已經演變成海上交貨的模式。

路透社根據掌握的船隻衛星定位資料指出，受消息來源點名的俄羅斯船隻有不尋常舉動，包括關掉能追蹤精確位置的發射器。

根據俄羅斯港口管制文件，消息來源點名的勇士號（Vityaz）油輪載著1600噸的石油，10月15日離開俄羅斯海參崴附近的斯拉維亞卡港（Slavyanka）。

船隻代理人向俄羅斯國家港口管制單位提交的文件顯示，這艘船目的地是日本海的捕魚船隊。船運資料顯示，當它駛到開闊水域之後，關閉了發射器幾天。

消息來源表示，10月間勇士號油輪與北韓籍船隻Sam Ma 2在開闊水域進行了船對船的轉貨。

這艘俄羅斯油輪的船主否認與北韓船隻有任何接觸，同時也不知道這艘船有輸送燃料給漁船。（譯者：中央社林宏翰）1061230