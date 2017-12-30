研調：全球全螢幕手機明年出貨逾9億支

群智諮詢表示，雖然超大螢幕手機幾年前就已經出現在市場上，但一直屬於比較小眾的產品，沒有引起市場的重視，隨著三星和蘋果推出全螢幕產品，這種趨勢才得以進入主流產品市場。

群智諮詢報告指出，2017年已近尾聲，但全螢幕手機的潮流趨勢才剛開始。憑藉三星、蘋果的巨大影響力，全螢幕智慧手機在今年強勢進入市場，蘋果發布的第一款全螢幕手機iPhone X，更將這股風潮推向高峰。

另外，群智諮詢認為，最近幾年智慧手機廠商在創新方面乏善可陳，一定程度上抑制了消費者的換機熱情。做為人機交互最重要的窗口，顯示螢幕的革新，可以帶給用戶最直接的使用感受提升，不難理解為什麼這次全螢幕趨勢發展的如此迅速。

群智諮詢資深分析師王健強調，短期內全螢幕已成為中高階手機的主流配備，並持續向全產品線滲透，未來全螢幕智慧手機的出貨將大幅增加。

王健說，中國大陸為全球最重要的智慧手機生產國、消費國之一，廠商對市場潮流的嗅覺敏銳，9月小米MIX 2和Vivo X20的發布，拉開了中國大陸市場全螢幕手機潮流序幕。進入第4季，更多的廠商發布重量級全螢幕手機，主要手機廠商都已經或即將發布全螢幕旗艦手機，中國智慧手機市場已正式進入全螢幕時代。1061230