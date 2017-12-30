NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈張泰山關鍵3分砲　技壓林智勝奪勝台南市警阿仁哥　關心基層員警勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
中央社

食來運轉 雲林宣導食安五環

中央社2017/12/30 14:42
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者葉子綱雲林縣30日電）食品安全關係民眾切身健康，雲林縣政府今天藉著表揚優良食品業者、好物攤位享美食、食安主題館的食安嘉年華機會，宣導源頭控管、全民監督食安等食安五環政策，吸引民眾熱烈參與。

雲林縣政府配合中央政策「源頭控管」、「重建生產管理」、「加強市場查驗」、「加重惡意黑心廠商責任」、「全民監督食安」的食安五環政策，在古坑綠色隧道舉辦「食來運轉—雲林食安嘉年華」。

現場頒獎表揚縣內優良食品業者、設有好物攤位，還有食安主題館、機智問答、樂掏好時光等活動，氣氛熱滾滾。

縣長李進勇指出，雲林配合中央的食安五環政策之外，並整合衛生、農業、建設、教育、環保、財政、政風等單位，攜手縣內業者，將食安從生產、加工、包裝到運銷，做到一條龍把關，從產地到餐桌保障消費者食的安全。

李進勇表示，雲林105年農業年產值居全台之冠達新台幣777億元，「呷安全、找雲林」絕非只是口號，食安嘉年華要將縣內優質業者推薦給消費者，並協助業者建立產品QR-Code，掌握食品資訊。

雲林縣政府和雲林地檢署合作，至今已成立「婦幼保護」、「食品安全」、「國土保育」、「毒癮戒治」的聯繫平台，發揮整合、達到預防及打擊犯罪的功效，食安就是其中一項。1061230

研調：全球全螢幕手機明年出...總統請吃摩斯早餐 鼓勵企...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan