台中市推新版陳情整合平台　管理各類陳情案件

台中市政府整合原有市長信箱及1999市民專線，107年1月1日啟動「台中市政府陳情整合平台」，開放應用程式介面(OPEN API)供民間社群以系統介接方式通報案件；更採用響應式網頁設計，讓民眾無需再額外下載安裝APP即可進行陳情作業，民眾向市府反映管道將更方便暢通。

市府資訊中心表示，新平台加強自動分案功能，將原有25類案件，分類簡化為16類，民眾選擇類別後，系統即自動將案件分至市府權責機關處理，大幅改善辨識時間，提升案件處理效率。

此外，新平台也開放應用程式介面(Open API)，供民間團體以系統介接方式通報派工案件，例如道路破損、路燈故障、交通號誌不亮及淹水等，減少民眾逐筆通報案件的時間；並結合大數據功能，由系統比對相似案件內容產生常見問題（FAQ）供民眾參考，以降低人工處理陳情案件數量。