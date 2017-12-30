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台中市推新版陳情整合平台　管理各類陳情案件

記者黃玿琮／台中報導2017/12/30 16:02
▲台中市新版陳情整合平台元旦上線，以提升為民服務品質，並有效管理各類陳情管道案件。(圖／台中市政府資訊中心提供2017.12.30)
▲台中市新版陳情整合平台元旦上線，以提升為民服務品質，並有效管理各類陳情管道案件。(圖／台中市政府資訊中心提供2017.12.30)

台中市政府整合原有市長信箱及1999市民專線，107年1月1日啟動「台中市政府陳情整合平台」，開放應用程式介面(OPEN API)供民間社群以系統介接方式通報案件；更採用響應式網頁設計，讓民眾無需再額外下載安裝APP即可進行陳情作業，民眾向市府反映管道將更方便暢通。

市府資訊中心表示，新平台加強自動分案功能，將原有25類案件，分類簡化為16類，民眾選擇類別後，系統即自動將案件分至市府權責機關處理，大幅改善辨識時間，提升案件處理效率。

此外，新平台也開放應用程式介面(Open API)，供民間團體以系統介接方式通報派工案件，例如道路破損、路燈故障、交通號誌不亮及淹水等，減少民眾逐筆通報案件的時間；並結合大數據功能，由系統比對相似案件內容產生常見問題（FAQ）供民眾參考，以降低人工處理陳情案件數量。

資訊中心並指出，台中市1999服務專線榮獲遠見雜誌服務業大調查，「1999便民專線」類三連霸首獎，每月平均陳情案件數量近萬件，市民透過來電或寫信表達感謝的案件約有千件；新的陳情整合平台上線後，將可縮短案件處理時效，預估陳情量可再降低，提升民眾滿意度。未來民眾透過1999反映案件的統計資料，也將適度開放，提供民間團體下載及運用派工資料，促進民眾參與公共事務的意願。

關鍵字1999市民專線陳情整合平台
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