台中推動新住民子女教育　首創行動式學習中心

教育局長彭富源表示，台中市新住民子女國中小就學人數約2萬人，佔全市國中小學生總數約9%；其中在母國成長的孩子返台後，在生活適應、課業學習上有不少因語言隔閡，導致遇到極大困難的個案。為此，教育局邀集專家、學者召開研商會議，率先推動「跨國銜轉教育支持系統─行動式學習中心」計畫，與學校合作，評估於新住民二代學生返國後就讀學校成立學習中心。

新住民子女國中小就學中，有不少因語言隔閡導致學習困難的跨國銜轉生；台中市教育局首創推動「跨國銜轉教育支持系統─行動式學習中心」計畫，規劃從「華語文學習」、「領域學科學習」及「生活適應」三面向，協助銜轉生於適當教育環境中成長，107年將在6所國中小試辦。

彭富源指出，計畫內涵包括「華語文學習」、「領域學科學習」及「生活適應」三部分，透過學校通報，掌握新住民二代學生需求，且避免採用降轉方式，盼使孩子能於適當學習環境中，接受符合其年齡所應受教育。華語文學習、領域學科學習在學校端進行，由學校為跨國銜轉生客製化個人學習計畫，教育局協助媒合師資，透過專業師資與通譯人員合作，強化學生優勢科目、建立自信心；「生活適應」部分，也整合各項資源鼓勵培養多元能力。

教育局表示，這項計畫將於107年起在6所國中小進行試辦，國中方面包括豐東、豐原、龍井等3校，主要新住民二代學生來自越南、柬埔寨；國小部分則有霧峰、南陽、塗城等3校，跨國銜轉生主要來自菲律賓、越南。除試辦推廣以外，未來並將朝加強師資專業能力、建置各學科領域專有詞彙對譯表及新住民遠距教學等方向努力，逐步讓系統更完備。

台灣新移民成長關懷協會理事長黃乃輝，肯定這套系統的建置，期許台中市成為全國跨國銜轉教育支持系統的領頭羊，幫助更多需要幫助的新住民二代學生。