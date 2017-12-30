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光華高中與國際交換學生歡喜跨年

記者黃文博／台南報導2017/12/30 16:08
▲光華高中搭起國際平台，與國際交換學生歡喜跨年。（圖記/記者黃文博攝，2017.12.30）
▲光華高中搭起國際平台，與國際交換學生歡喜跨年。（圖記/記者黃文博攝，2017.12.30）

光華高中師生搭起國際平台，於今（30）日為國際學生辦理一場別開生面的「歡樂慶新年」活動，讓遠自巴西、法國、德國、泰國的六位國際學生以及義守大學國際學生，能在他鄉異地的台灣過一個溫馨幸福的跨年。

光華國際中心結合國際生、校園國際志工、義守大學國際生以及餐旅群師生，藉由互動表演、口頭發表、動手製作檸檬炸彈等交流活動迎接2018年。

這些才藝非凡的美少女，巴西胡瑪雅、王沐雅、趙遠玫、泰國王家樂用烏克麗麗、木箱鼓作為伴奏，主唱中文歌、英文歌、泰國歌、巴西歌，外加一小段驚人的森巴舞蹈，令人為之驚豔。

法國盧奕亭和德國佛逸中則用中文介紹她們的國家、城市、建築、節慶以及高中校園、老師、同學；最驚奇的是德國學校運動會是要參加大大小小的戶外高空探索，並不像台灣學校的運動會都是田徑賽或趣味競賽。

餐飲科師生亦為接待家庭的爸爸媽媽營造一個親子互動空間，藉由製作檸檬炸彈凝聚家人的情感，無論是接待家庭或是國際學生和志工，大家對於檸檬炸彈最後製程兼具專注安定、肌肉收縮、氣息穩定的功能，覺得是一個意外收穫。

校長張淑霞表示，國外很重要活動之一是跨年，台灣大部分的年輕人會選擇和自己的朋友一起跨年，但在德國卻都是和自己的家人在家倒數迎接新年，今年為不同國家的國際生跨年，也是希望「一家人」能幸福滿滿迎向未來。

關鍵字光華高中校長張淑霞盧奕亭佛逸中
守護毛小孩健康　巡迴注射即將開跑六龜警方多元宣導原民反毒觀念

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