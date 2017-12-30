降低生產風險 胎兒超音波及早揪出寶寶異常

（中央社記者張茗喧台北30日電）孕婦產檢時都會做超音波，但以胎檢為主的超音波放射師不僅能透過胎兒超音波看出寶寶的模樣，甚至能比傳統類型的產檢，更早揪出唐氏症、子癲前症、心臟疾病等異常。
台兒診所院長張東曜今天上午在記者會中表示，目前國健署補助10次產檢多著重母體健康以及胎兒生長進度掌握、結構檢查等，若能以詳細的超音波追蹤及檢查，更能確保寶寶健康狀態，降低生產風險。
張東曜說，一名產科醫師面對的其實有孕婦、胎兒2名病人，但最早的「傳統產科學」大多著重生產技術，專注於生產時程和方法；後來才發展出有科學支撐的「現代產科學」，透過實驗室、影像學診斷胎兒健康。
近年隨「胎兒醫學」發展成熟，如何及早在子宮內就診斷出寶寶的問題、如何及早治療等問題也逐漸受到重視，因此也發展出孕婦做「產檢」、寶寶做「胎檢」的新模式，不僅2人都能獲得完整照顧，也多一名醫師意見減少盲目摸索。
張東曜說，胎檢主要以胎兒超音波為主，但過去超音波放射師常被認為是「幫胎兒照相的」，超音波也被視為產檢的「附屬品」。實際上，胎兒超音波訓練並不容易，不僅得學習胎兒發展各階段構造、生理和病理變化，也得反覆練習取像技術，才能在快速胎動中找到判讀依據。
他強調，若能善用胎兒超音波檢查，可在孕期14週就找出9成以上唐氏症、12週就能驗出子癲前症，還能在20至22週檢查心臟是否畸形，讓父母及早了解病情、及早安排，可望比傳統產檢更早發現寶寶問題。1061230