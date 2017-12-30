降低生產風險 胎兒超音波及早揪出寶寶異常

（中央社記者張茗喧台北30日電）孕婦產檢時都會做超音波，但以胎檢為主的超音波放射師不僅能透過胎兒超音波看出寶寶的模樣，甚至能比傳統類型的產檢，更早揪出唐氏症、子癲前症、心臟疾病等異常。

台兒診所院長張東曜今天上午在記者會中表示，目前國健署補助10次產檢多著重母體健康以及胎兒生長進度掌握、結構檢查等，若能以詳細的超音波追蹤及檢查，更能確保寶寶健康狀態，降低生產風險。

張東曜說，一名產科醫師面對的其實有孕婦、胎兒2名病人，但最早的「傳統產科學」大多著重生產技術，專注於生產時程和方法；後來才發展出有科學支撐的「現代產科學」，透過實驗室、影像學診斷胎兒健康。