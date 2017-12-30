北韓嗆政策不變 2018年將持續發展核武

這份報導以「沒有力量能戰勝獨立與正義」為題，提供北韓在2017年達成疑似核武成就的時間軸，其中重點大多放在美國可能的干預行動上。

報導並說：「國家無敵力量的存在無法被損害或消滅，作為責任重大的核武國家，朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）將引領歷史潮流，走上獨立與正義的唯一道路，度過這個星球上的狂風暴雨。」

（中央社平壤30日綜合外電報導）北韓國營媒體中央通信社（KCNA）今天報導，北韓2018年將持續致力於核子發展計畫，表示政策不會有任何改變。

報導說，「只要美國及其附庸軍隊持續構成威脅」，北韓將「以核武為中心，持續加強自衛與先發制人攻擊的能力」。

北韓並吹噓能夠「打擊美國心臟地帶」的新能力，還稱目前的新「地位」是「世界級的核子強國」，並說未來「絕對也肯定以火焰對付美國最激烈的宣戰行為」。

美國有線電視新聞網（CNN）網站報導，2017年北韓接二連三試射彈道飛彈，無視西方國家批評聲浪以及貿易制裁。

最具挑釁性的行動發生在11月29日，北韓當天表示，已成功試射一枚裝有「超大重型彈頭」的新型洲際彈道飛彈，射程涵蓋美國本土。

這枚飛彈飛行高度和距離勝過先前試射的飛彈。北韓在射彈前將近兩個月沒有試射行動。

聯合國安全理事會祭出新一波美國起草的重大制裁作為回應。這波制裁將進一步扼制北韓能源供給，加強禁止走私及限制僱用北韓海外勞工。（譯者：中央社周莉芳）1061230