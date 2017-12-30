豐原慈濟宮頒助學金　鼓勵清寒優秀學子

擔任助學金審核之一的退休校長陳仲任說，通過助學金的同學，每位都是品學兼優的學子，家庭雖有些許困難，但各個學子都能在困境中成長，值得鼓勵；人因夢想而偉大，要有夢想，人生才有動力前進。

豐原慈濟宮為闡揚媽祖懿德，大慈大悲、救苦救難之精神，聚集虔誠信眾的功德金，每年頒發助學金，獎勵豐原區轄內清寒優秀學子，激發向學及鼓勵優秀青年就學，為國家培育人才。

豐原慈濟宮12月30日，舉行清寒優秀獎助學金頒發典禮，暨感恩天上聖母答禮儀式，嘉惠 13位學生，共頒發19萬4,500元。藉著莊嚴的殿堂和儀式，宣揚媽祖悲智雙運的精神，以啟迪這群國家未來主人翁，並盼完成學業後，發揮飲水思源，知恩圖報的美德感恩回饋社會。

助學金取之於信徒、用之於社會，相信在這動盪不安的社會裡學子們都是未來的精英，要鍛鍊自己為未來衝刺，日日上進爭取好成績，不論未來世界如何變，學子都是未來的希望；期許學子們在困苦當中，要孝順父母，得到媽祖的幫忙，要感恩回饋。

豐原慈濟宮學生獎助學金申請活動，於每年3月份及10月份接受辦理審核，由五位退休校長擔任審查委員，今年10月份有13位學生申請通過，5位高中，7位大學，1位研究所共計頒發19萬4,500元。