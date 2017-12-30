身障夫顧癌妻 臨時工作津貼解燃眉之急

高均平說，李新造中高齡加上中度智能障礙種種限制及腦傷的後遺症，讓他求職不斷受挫，只能到處找臨時工來維持家計，甚至只做一天就被雇主因動作慢而解僱，多次推介工作都無法媒合。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署玉里就業中心主任高均平今天表示，玉里鎮民李新造多年前因車禍傷及腦部，加上患有痛風，手腳無力無法負重，認知及學習能力變差，動作也顯緩慢。

（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）受過腦傷的李新造與妻子鶼鰈情深，4年前妻子罹患癌症，李新造照顧癌妻，經濟壓力沉重。在玉里就業中心協助下，運用「臨時工作津貼」安置就業，讓他樂觀面對困境。

今年夏天，李新造與妻子計畫在租屋處賣冰賺點微薄收入，但欠缺冰箱、冷凍櫃而苦惱。玉里就業中心外展組長邱金珠得知後，主動在臉書社群上協助募集，幸運獲愛心人士捐贈物資。

當時大家幫忙搬運大型器具、布置攤位，希望協助夫妻倆能經營小生意，可惜創業維艱，生意無起色而收攤。

高均平說，後來經就服員評估後，登記臨時工作津貼計畫，經與玉里高中討論安置工作的可能性，學校得知李新造的困境後立即提出計畫申請，順利在9月上工。

「感謝就業中心的幫忙，祝福每一位伸出援手的人。」就服員每一次探訪，李新造滿滿的感謝。依勞動部相關法令規定，只有6個月的工作時間，但已帶給他很大的幫助，解決燃眉之急。目前每個月都需花一個多小時的車程往返玉里、台東陪伴妻子做化療，雖然辛苦但夫妻倆樂觀勇敢面對未來。1061230