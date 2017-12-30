六龜警結合民間社團　多元宣導原民反毒觀念

為求配合查緝毒品及防詐行為是警察機關治安工作重點，以及毒品氾濫與詐騙四起，可能導向多面社會問題，六龜分局桃源分駐所除持續在治安熱點加強巡邏、轄區金融機構內實施防詐騙宣導、交通重要路口指揮交通外，並積極配合警署指示辦理反毒及防詐騙教育宣導。

桃源分駐所所長李建興積極加強與地區性組織社團或公益團體聯繫，納入民間社群網絡與資源，以提升宣導工作之廣度及密度，在政府有限之資源下，發揮最大效益，遂與蕭貴華副所長分別到轄區原住民族家庭服務中心、台灣世界展望會桃源工作站、兒童福利聯盟等公益團體進行演講。