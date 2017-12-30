六龜警結合民間社團　多元宣導原民反毒觀念

為求配合查緝毒品及防詐行為是警察機關治安工作重點，以及毒品氾濫與詐騙四起，可能導向多面社會問題，六龜分局桃源分駐所除持續在治安熱點加強巡邏、轄區金融機構內實施防詐騙宣導、交通重要路口指揮交通外，並積極配合警署指示辦理反毒及防詐騙教育宣導。
桃源分駐所所長李建興積極加強與地區性組織社團或公益團體聯繫，納入民間社群網絡與資源，以提升宣導工作之廣度及密度，在政府有限之資源下，發揮最大效益，遂與蕭貴華副所長分別到轄區原住民族家庭服務中心、台灣世界展望會桃源工作站、兒童福利聯盟等公益團體進行演講。
▲桃源分駐所蕭貴華副所長分別到轄區原住民族家庭服務中心、台灣世界展望會桃源工作站、兒童福利聯盟等公益團體進行演講。（圖／記者許薰方翻攝，2017.12.30）
李所長表示，一方面表達政府打黑掃毒的決心，也藉助公益團體提供資訊給政府，納入民間力量，強化原鄉民眾法治觀念。
六龜分局分局長陳世煌強調，有鑑於毒品犯罪問題不僅傷害個人身體健康，引發的搶劫、偷竊與衍生的犯罪問題，亦是社會治安隱憂。警察職司維護社會治安，除落實各項勤務作為加強反毒力道，展現員警維護治安決心外，並於體制內串連各部會、山地義警、志工、守望相助隊等第三方警政的力量，發揮最大反毒力量。