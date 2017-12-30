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六龜警結合民間社團　多元宣導原民反毒觀念

記者許薰方／高雄報導2017/12/30 16:11
▲六龜分局桃源分駐所積極配合警署指示，辦理反毒及防詐騙教育宣導。（圖／記者許薰方翻攝，2017.12.30）
▲六龜分局桃源分駐所積極配合警署指示，辦理反毒及防詐騙教育宣導。（圖／記者許薰方翻攝，2017.12.30）

為求配合查緝毒品及防詐行為是警察機關治安工作重點，以及毒品氾濫與詐騙四起，可能導向多面社會問題，六龜分局桃源分駐所除持續在治安熱點加強巡邏、轄區金融機構內實施防詐騙宣導、交通重要路口指揮交通外，並積極配合警署指示辦理反毒及防詐騙教育宣導。

桃源分駐所所長李建興積極加強與地區性組織社團或公益團體聯繫，納入民間社群網絡與資源，以提升宣導工作之廣度及密度，在政府有限之資源下，發揮最大效益，遂與蕭貴華副所長分別到轄區原住民族家庭服務中心、台灣世界展望會桃源工作站、兒童福利聯盟等公益團體進行演講。


▲桃源分駐所蕭貴華副所長分別到轄區原住民族家庭服務中心、台灣世界展望會桃源工作站、兒童福利聯盟等公益團體進行演講。（圖／記者許薰方翻攝，2017.12.30）

李所長表示，一方面表達政府打黑掃毒的決心，也藉助公益團體提供資訊給政府，納入民間力量，強化原鄉民眾法治觀念。

六龜分局分局長陳世煌強調，有鑑於毒品犯罪問題不僅傷害個人身體健康，引發的搶劫、偷竊與衍生的犯罪問題，亦是社會治安隱憂。警察職司維護社會治安，除落實各項勤務作為加強反毒力道，展現員警維護治安決心外，並於體制內串連各部會、山地義警、志工、守望相助隊等第三方警政的力量，發揮最大反毒力量。

關鍵字桃源分駐所六龜分局分局長陳世煌台灣世界展望會桃源工作站打黑掃毒
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