NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈張泰山關鍵3分砲　技壓林智勝奪勝台南市警阿仁哥　關心基層員警勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
中央社

新竹油庫將走入歷史 老油人憶當年

中央社2017/12/30 15:49
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）中油新竹油庫即將走入歷史，曾在中油服務超過20年的74歲「老油人」王建一，回憶當年負責駕駛油罐車參與高速公路建設的日子，他說，雖辛苦但很有成就感，期待廢庫後新發展。

中油退休的王建一接受中央社記者訪問時指出，他於民國60年初進入中油擔任油罐車司機，當時正是台灣推動十大建設、建造高速公路的時期，因鋪設柏油需求，必須有大量油罐車負責載運油料。

王建一說，當時他每天都要開著油罐車將油料運送至全台各地，最北至基隆、最南至台南麻豆，日以繼夜工作，回憶那段日子，真的非常辛苦，但看到高速公路完工時，心裡覺得欣慰，直呼「現在搭車行經高速公路，都會覺得很親切」。

王建一說，20多年來在新竹油庫創造了很多回憶，因此有很深的感情，如今因地方發展而必須廢庫，本身是新竹市民的他也相當期待，相信會有更好的用途與發展。

在中油服務41年、曾任新竹油庫庫長的陳進本則說，新竹油庫站地9公頃，雖不是大油庫，但卻被稱為「超級油庫」，原因是當時有幾項特殊任務，其中包括配合政府十大建設的「柏油運輸隊」，他說，「看到高速公路，就會想到新竹油庫」。

陳進本說，新竹油庫將於明天正式停止作業，這對許多老油人來說，心裡都很不捨，因為過去大家在這裡有喜、有樂，偶爾也有怒，對於桃竹苗地區的油料供應，不敢說有功勞，但也有苦勞。

陳進本說，因應時代需要、配合地方發展，期待新竹油庫的「寶地」能有更好發展，市府未來規劃打造成為科學城，相信會是中油公司土地轉型的大突破。1061230

伊朗逮捕示威者 川普批：全...台聯評蔡總統施政 改革勇氣可

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan