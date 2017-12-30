新竹油庫將走入歷史 老油人憶當年

（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）中油新竹油庫即將走入歷史，曾在中油服務超過20年的74歲「老油人」王建一，回憶當年負責駕駛油罐車參與高速公路建設的日子，他說，雖辛苦但很有成就感，期待廢庫後新發展。

中油退休的王建一接受中央社記者訪問時指出，他於民國60年初進入中油擔任油罐車司機，當時正是台灣推動十大建設、建造高速公路的時期，因鋪設柏油需求，必須有大量油罐車負責載運油料。

王建一說，當時他每天都要開著油罐車將油料運送至全台各地，最北至基隆、最南至台南麻豆，日以繼夜工作，回憶那段日子，真的非常辛苦，但看到高速公路完工時，心裡覺得欣慰，直呼「現在搭車行經高速公路，都會覺得很親切」。