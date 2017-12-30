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中央社

台聯評蔡總統施政 改革勇氣可嘉

中央社2017/12/30 15:54
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者范正祥台北30日電）台灣團結聯盟今天發表「2017蔡英文施政總評」，肯定總統蔡英文改革勇氣可嘉，也期許未來在與社會溝通等細節方面仍有進步的空間。

台聯發布新聞稿表示，2017年是蔡英文政府首次完整執政的一年，在這一年內，無論行政院、立法院都提出了許多重大改革法案，完全顯現出蔡政府試圖全面翻轉台灣社會的決心。

黨主席劉一德表示，2017年最重要的改革當屬修正公民投票法，降低公投門檻，讓憲法賦予人民的創制、複決權能夠真正落實。

他指出，可惜美中不足的是，這次三讀通過的公投法條文中，仍然將人民創制憲法的可能性排除。希望在不遠的未來，蔡政府能夠正視，藉由台灣人民自主修改早已不合身的憲法，讓國家正常化。

至於公教人員年金改革，台聯青年部主任許亞齊認為，蔡政府比起先前馬英九政府，更有勇氣提出年金改革方案，並逐步落實，值得大家的支持。不過也必須坦承，在溝通與細部法案內容上，都有檢討的空間。

劉一德說，促進轉型正義條例三讀通過，是落實轉型正義的重要里程碑。蔡政府上任以來，可說是開啟對於轉型正義的總整理。期許透過促轉條例，蔡政府能讓所有人民正視發生在這塊土地上的威權統治，以及學習自由民主的精神。

台聯副秘書長王銘源認為，勞動基準法、前瞻基礎建設特別條例等重大法案的提出與修正，雖然都能夠展現出蔡政府積極任事的一面，但無論是在法案審議的過程中、與社會溝通時的態度上，卻往往讓人覺得不夠謹慎，是蔡政府未來必須警惕的細節。

在「2017蔡英文施政總評」中，台聯也表示，對於蔡政府勇於改革的各種施政，都抱持著肯定與鼓勵的態度，期許未來能夠看到更多讓台灣在民主自由、社會平等方面，朝向正常國家邁進的法案，台聯也將努力協助推動。1061230

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