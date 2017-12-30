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SBL／龍弘元準絕殺富邦　台銀獨居聯盟第一

記者黃建霖／綜合報導2017/12/30 16:09
▲台銀龍弘元(右)。(圖／籃協提供)
▲台銀龍弘元(右)。(圖／籃協提供)

SBL超級籃球聯賽30日的比賽，由台銀和富邦率先進行首場比賽，雙方實力相當接近，戰到第4節比分仍然很膠著，不過台銀靠著龍弘元在讀秒階段的關鍵一擊，取得重要的超前，最終就以79:77險勝對手，戰績也獨居聯盟第一。

雙方此役前3節戰的難分難解，第4節開打，台銀在賈西亞以及張博勝的兩顆三分球挹注下，打出了一波12:0的攻勢，瞬間取得70:61的9分領先。

但是賈西亞卻在此時對洪志善發生了進攻犯規，個人5犯離場，也讓富邦又看到了反撲機會。不過台銀這邊本土球員表現的相當沉著，李維哲和張博勝接連在進攻時間到點時打進，台銀77:66在剩下兩分鐘時，領先到達雙位數。

暫停回來後富邦加強防守，兩次包夾都造成效果，快攻分數也都拿到，加上林郅為爭搶籃板球後放進2分，富邦回敬一波9:0，之後蔡文誠轉身鉤射投進，雙方77:77、戰成平手。

台銀仍握有最後一擊的機會，他們沉著的等到最後的時刻，張博勝切入籃下後傳給龍弘元，而後者也把握住了這一次的機會，富邦反擊未能命中，台銀就以79:77獲得勝利。

賈西亞雖然今天犯滿畢業，但是他拿下球隊最高的20分，另外還拉下9顆籃板球，仍是球隊的攻守指標。而陳侑昫和李維哲則分別拿下13分，致勝功臣龍弘元則是替補上陣攻下9分。

富邦本場比賽發生了20次的團隊失誤，是他們最終落敗的主因，台銀雖然在第4節對手包夾下發生不少失誤，不過所幸最後還是穩住陣腳，贏球後戰績6勝3負領先全聯盟。

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