SBL／龍弘元準絕殺富邦　台銀獨居聯盟第一

SBL超級籃球聯賽30日的比賽，由台銀和富邦率先進行首場比賽，雙方實力相當接近，戰到第4節比分仍然很膠著，不過台銀靠著龍弘元在讀秒階段的關鍵一擊，取得重要的超前，最終就以79:77險勝對手，戰績也獨居聯盟第一。

雙方此役前3節戰的難分難解，第4節開打，台銀在賈西亞以及張博勝的兩顆三分球挹注下，打出了一波12:0的攻勢，瞬間取得70:61的9分領先。

但是賈西亞卻在此時對洪志善發生了進攻犯規，個人5犯離場，也讓富邦又看到了反撲機會。不過台銀這邊本土球員表現的相當沉著，李維哲和張博勝接連在進攻時間到點時打進，台銀77:66在剩下兩分鐘時，領先到達雙位數。