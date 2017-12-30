交通安全宣導活動登場　小哈雷騎士帶領健走

台中市警局30日在市府前廣場舉行「106禮讓護老安全行-交通安全宣導活動」，以禮讓行人及保護老人為主軸，透過日行萬步健走、「交安知識王」闖關集章遊戲及義勇交警500人同步指揮演練等活動；讓民眾瞭解禮讓行人、尊重行人路權的重要性。

這項交通安全宣導活動，由數10名身穿警察制服的小哈雷騎士帶領健走，為活動揭開序幕；健走路線由市府前廣場出發，沿台灣大道、惠中路、市政北五路、國家歌劇院，再返回府前廣場，全程3公里；沿途設置宣導牌面教導行人如何安全使用道路，並有乖巧的導盲犬全程陪同，可愛模樣吸引民眾紛紛拿出手機拍照。