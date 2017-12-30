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交通安全宣導活動登場　小哈雷騎士帶領健走

記者黃玿琮／台中報導2017/12/30 16:25
▲身穿警察制服的小哈雷騎士帶領健走，為交通安全宣導活動揭開序幕。(圖／台中市警察局提供2017.12.30)
▲身穿警察制服的小哈雷騎士帶領健走，為交通安全宣導活動揭開序幕。(圖／台中市警察局提供2017.12.30)

台中市警局30日在市府前廣場舉行「106禮讓護老安全行-交通安全宣導活動」，以禮讓行人及保護老人為主軸，透過日行萬步健走、「交安知識王」闖關集章遊戲及義勇交警500人同步指揮演練等活動；讓民眾瞭解禮讓行人、尊重行人路權的重要性。

這項交通安全宣導活動，由數10名身穿警察制服的小哈雷騎士帶領健走，為活動揭開序幕；健走路線由市府前廣場出發，沿台灣大道、惠中路、市政北五路、國家歌劇院，再返回府前廣場，全程3公里；沿途設置宣導牌面教導行人如何安全使用道路，並有乖巧的導盲犬全程陪同，可愛模樣吸引民眾紛紛拿出手機拍照。

市長林佳龍表示，舉辦交通安全宣導活動是希望提醒大家重視行人安全，尤其是老人行的安全，「以人為本」的交通安全是市府的宣導理念；「車子要讓人」的觀念一方面要從孩子的教育做起，同時也要加強交通維持的人力與能量。因此，台中市陸續增加了500名義交人員，並增加出勤時間與相關津貼、福利，希望更進一步維護市民生命財產安全。

活動現場也規劃孩童小哈雷機車體驗、警用大型重機展示區、交通執法器材展示區、酒醉駕車模擬眼鏡、安全駕駛模擬體驗區等，讓民眾親身體驗。交通警察大隊大隊長郭士傑表示，去年9月起，警察局啟動「尊重行人路權」宣導工作，同時選定易肇事路段加強交通執法，明(107)年1月1日啟動強力執法，期望在警民共同努力下，營造友善行人環境，減少交通事故的發生。

關鍵字交安宣導交安知識王哈雷機車
台南市警阿仁哥　關心基層員警全嘉藝起來　首創全國最長跨年夜

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