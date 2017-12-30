北京私售河豚 進市場10分鐘就能買到

北京青年報記者日前走訪北京京深海鮮市場，經詢問後，竟至少有4、5家攤販表示可以買到河豚，且耗時不到10分鐘就能取回活河豚。至於河豚的品種和產地，這些攤販僅表示應該是養殖的，其他情況都不了解。

（中央社台北30日電）北京青年報今天報導，中國大陸北京市部分海產市場違反規定私售含有劇毒的河豚。雖然攤販不敢明目張膽販售，但顧客詢問後，店員就會到隱密的庫房內取出活生生的河豚，前後只需10分鐘。

報導引述攤販說：「河豚5條起售，一斤（人民幣）78元。河豚不讓在市場裡面隨便賣，你要的話我去庫房拿，清蒸燉湯都可以。」這名攤販還提醒：「河豚可以讓專業師傅幫你宰殺好，這可不是一般人會弄的。」

還有另一名攤販表示：「河豚有毒，我們都知道，一般不會隨便賣，原來都是餐廳、酒樓或者會所找過來的，市場有需求就有供貨商，我們不會殺，但一般高檔酒樓的廚師應該會弄，不然不會過來要貨。」

攤販透露，市場內的魚商都是跟特定供應商取貨，庫房就在市場裡的，但不能帶顧客去看。「河豚是廣東養殖的，具體哪裡養殖以及是否有審批手續我們也不清楚」。

對此，參與河豚解禁令起草的中國漁業協會河豚魚分會副秘書長王常玉表示，就算是正規養殖企業出來的河豚，養殖過程中已將河豚毒素降到最低，但不排除河豚仍可能含有毒素，「消費者拿回去後如何加工，我們無法預料，一旦誤食，後果非常嚴重」。

王常玉也呼籲中國大陸消費者，真正安全的河豚，應是出自備案的養殖企業，且經過正規加工處理包裝，貼有明確標籤標示，才可進入市場流通。1061230