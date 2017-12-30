2018全嘉藝起來　首創全國「最長跨年夜」

嘉義市「2018全嘉藝起來」，堪稱全國首創「最長跨年夜」，就從2017/12/30藝起跨進2018/1/1連續三天，在台灣燈會原場地，由知名藝人澎恰恰、許效舜領銜的堅強卡司陣容，將要嗨翻嘉義市。

嘉義市政府表示，「2018全嘉藝起來」，就要從今(30)日藝起跨進2018/1/1，連續三天除了邀請知名金鐘雙主持澎恰恰、許效舜外，三天活動更超過20組知名樂團連番登場演出，讓所有民眾來到這裡，不只有精彩演出可看，還有吃有玩，感受嘉義市跨年夜的熱情活力！

嘉義市政府指稱，為了要讓活動順利進行，維持交通之順暢與安全，將實施人(車)彈性交通管制，敬請用路人行經管制區周邊，遵守各路口執勤員警指揮，減速慢行或提前改道，以確保行車安全與順暢。