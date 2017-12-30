足球／自掏腰包辦足球學院　「台灣隊長」陳柏良：值得

「2017 BE HEROES陳柏良足球菁英學院」今(30)日在台北田徑場旁的暖身場開課，第一年邀請國內三所傳統名校足球員參加訓練。「台灣隊長」陳柏良為了舉辦訓練營自掏腰包，僅為了「他們是台灣足球的未來希望。」直呼一切都「值得」。
「那是讓我立下成為職業足球員目標的難忘場景。」陳柏良記憶猶新的表示，「18歲第一次到日本移地訓練，看見休息室一人一個衣櫃，球衣球鞋都有專人打理得乾乾淨淨，看到日本的足球員是這樣備受重視、高規格對待，」自此開始了他的職業足球夢。
「他們不僅球技好、人也好。」陳柏良認為球員「心態」最重要，所以這次特地找來5位好友擔任教練，同樣在中國踢球的溫智豪、中華隊友陳毅維、呂昆錡，中華隊教練方靖仁、李盟乾。要求嚴謹的他也透露賽前不斷透過電話聯繫，與6人討論活動細節，希望能做到最好。
學院第一年陳柏良邀請母校高雄中正高工，中山商工、台中惠文高中的30名足球菁英參加，陳柏良表示一開始希望北、中、南各找一所學校參加，但礙於時間問題未能如願。
為了能舉辦首屆學院，經紀人透露陳柏良想把每個環節都做到最好，「光是兩座球門就花了5萬元」整場活動將近60萬的開銷，除了部分贊助，陳柏良將自己的出場獎金投注下去，就是希望讓這群年輕小將感受到職業足球的魅力與美好。