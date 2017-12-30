足球／自掏腰包辦足球學院　「台灣隊長」陳柏良：值得

「2017 BE HEROES陳柏良足球菁英學院」今(30)日在台北田徑場旁的暖身場開課，第一年邀請國內三所傳統名校足球員參加訓練。「台灣隊長」陳柏良為了舉辦訓練營自掏腰包，僅為了「他們是台灣足球的未來希望。」直呼一切都「值得」。

「那是讓我立下成為職業足球員目標的難忘場景。」陳柏良記憶猶新的表示，「18歲第一次到日本移地訓練，看見休息室一人一個衣櫃，球衣球鞋都有專人打理得乾乾淨淨，看到日本的足球員是這樣備受重視、高規格對待，」自此開始了他的職業足球夢。