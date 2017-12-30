流產請葬儀社安葬　18周胎屍竟被裝箱丟溪中

台中市一名懷孕18周的婦人，本月27日在大里仁愛醫院安胎失敗流產，請醫院配合的葬儀社協助安葬胎兒，葬儀社則收取3500元的費用表示會處理圓滿。事後卻發現胎兒被丟棄在旱溪康橋，民眾發現後報警，惡劣行徑才曝光。

該名婦人將過程po在臉書《爆料公社》，表示自己懷孕18周，但因早期子宮宮縮，前往大里仁愛醫院安胎五天失敗而流產，之後夫妻倆讓醫院長期配合的葬儀社來協助處理後續，葬儀社則收取3500元的費用，承諾會請師傅幫寶寶誦經並深葬。

兩天後婦人接到葬儀社來電，表示「寶寶在處理過程中發生失誤」，雙方約在她丈夫公司說明，沒想到葬儀社人員一到現場，一名年輕人就跪著道歉，說自己把寶寶裝箱丟棄在大里興大康橋溪中，被民眾發現後報警，希望夫妻倆可以原諒他，「才剛要慢慢接受流產的事實，就聽到這種荒唐的事情，要我們怎麼原諒這種不肖業者？」