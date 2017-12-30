流產請葬儀社安葬　18周胎屍竟被裝箱丟溪中

台中市一名懷孕18周的婦人，本月27日在大里仁愛醫院安胎失敗流產，請醫院配合的葬儀社協助安葬胎兒，葬儀社則收取3500元的費用表示會處理圓滿。事後卻發現胎兒被丟棄在旱溪康橋，民眾發現後報警，惡劣行徑才曝光。
該名婦人將過程po在臉書《爆料公社》，表示自己懷孕18周，但因早期子宮宮縮，前往大里仁愛醫院安胎五天失敗而流產，之後夫妻倆讓醫院長期配合的葬儀社來協助處理後續，葬儀社則收取3500元的費用，承諾會請師傅幫寶寶誦經並深葬。
兩天後婦人接到葬儀社來電，表示「寶寶在處理過程中發生失誤」，雙方約在她丈夫公司說明，沒想到葬儀社人員一到現場，一名年輕人就跪著道歉，說自己把寶寶裝箱丟棄在大里興大康橋溪中，被民眾發現後報警，希望夫妻倆可以原諒他，「才剛要慢慢接受流產的事實，就聽到這種荒唐的事情，要我們怎麼原諒這種不肖業者？」
婦人指出，院方表示與該葬儀社配合已久，但不知道他們是這麼處理；葬儀社方面則稱是委託一名人力仲介處理，人力仲介又打電話讓這名丟棄胎兒的年輕人處理，這樣的說法讓婦人無法接受，「大家都說不知情，這個丟棄的年輕人說，是他自己的問題，真的有可能嗎？」並指出目前檢警已介入調查。
警方表示，27日接獲民眾報案，指出在釣魚時於旱溪康橋拾獲一個印有蓮花圖案的紙箱，打開一看發現裡面裝著玩具、布娃娃，還有一個未成形的胚胎。警方追查後，找到涉嫌丟棄的王姓男子，他則供稱是因趕著上班，才會將受託處理的胎兒屍體丟棄，王男訊後被依違反廢棄物清理法函送法辦。
《蘋果日報》報導，仁愛醫院表示，依規定18周的胎兒是以醫療廢棄物處理，24周以上才需報請相驗，但因家屬都希望能為孩子辦理後事，才會委託葬儀社協助處理，沒想到對方非但沒有安葬還丟進河裡，院方已遭環保局開罰，也決定和該葬儀社解約，未來流產胚胎都會按照醫療廢棄物處理，不再考量其他方式。