父猝死母中風 國小獨生女頓失依靠

（中央社記者黃旭昇新北30日電）擔任保全的詹姓男子昨晚騎機車從安親班接女兒下課後，前往安養院探視中風妻子的途中，疑似心肌炎引發身體不適倒地，路人協助報警送醫仍不治，獨留小四女童頓失依靠。

新北市府消防局勤務中心29日晚間8時34分接獲報案有騎士自摔，警消前往板橋區和平路與干城路口的客運總站前，救護詹姓男子。當時，詹男意識昏迷，緊急送往亞東醫院，不過到院後呈現無呼吸心跳等生命跡象，急救後不治。檢方今天下午相驗，遺體發還家屬。

板橋警察分局交通副分隊長黃春龍今天下午受訪表示，詹男騎機車前往中和區的安親班，接送就讀國小四年級的女兒，一起買晚餐及藥品，要送給中風在床的妻子。