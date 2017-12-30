日本政壇一年起伏 安倍獨大在野洗牌

安倍晉三內閣支持率年初仍在高檔，但從3月逐漸下滑，因為陸續發生森友學園及加計學園等爭議，還有陸上自衛隊執行維和任務涉嫌隱匿業務報告、內閣成員頻出包等，讓安倍內閣後院不斷失火，導致安倍晉三所率領的自民黨，輸掉7月舉行的東京都議員選舉。

安倍晉三從2012年以來連任3次首相，但這一年讓他走得相當艱辛。

民調在低檔徘徊的安倍內閣，一度來到26%，被日媒形容進入「危險水域」，逼得安倍不得不在8月進行內閣改組。

內閣改組後，安倍內閣民調雖暫時止跌，但在野黨仍緊追加計學園案不放，多次進行國會閉會審查，讓安倍在內閣改組後，明確表達修憲案沒有時間表的立場，避免再度因爭議性議題重挫支持度。

不過，北韓自7月以來連串挑釁，讓安倍晉三找到著力點，全力處理外交與防衛，日本媒體原本緊追加計學園案，一夕轉為北韓飛彈危機。

每次北韓升高挑釁時，安倍晉三都會訴求全力因應，並保障日人生命安全，展現內閣行動力；同時也呼籲國際社會共同施壓，確實履行安理會的制裁案。

他更多次與美國、南韓等國元首電話會談，出席國際場合或訪問印度時，不斷以施壓北韓放棄核試及發展彈道飛彈為談話主軸。

安倍晉三不僅在北韓危機上找到著力點，在國內政壇，原本的最大在野黨民進黨內紛擾，也被動地為安倍晉三營造有利環境。

當時的民進黨主席蓮舫因接連敗選，無力團結黨內不同派系，士氣低迷，加上她個人雙重國籍爭議，導致在7月東京都議員選舉敗選後辭去主席職務。

後來前原誠司與枝野幸男投入民進黨主席選舉，前原誠司勝選，雖然不能說完全穩住黨內情勢，但至少開啟團結開端。

不過，由於北韓在3個月內連續6次試射彈道飛彈並進行一次核試驗，讓安倍晉三在9月情勢一片大好，考量當時在野黨尚未穩住陣腳，安倍晉三出其不意地在9月28日宣布解散眾議院，提前一年多進行改選。

在這個時間點上，能跟重獲自信的安倍晉三相抗衡，就是去年才剛贏得東京都知事選舉，又在今年7月率領子弟兵「都民第一會」打贏漂亮一仗的小池百合子。

這位從去年在日本政壇颳起「小池旋風」的政壇天后，用今年東京都議員選舉證明除了自己有能力勝選，更有能力把沒有政治經歷的「政治素人」，一個個都送進東京都議會。

因此，在民進黨最虛弱的時候，安倍晉三宣布解散眾議院，小池百合子馬上成為在野共主，跳出來新成立「希望之黨」，來勢洶洶，讓前原誠司馬上決定率民進黨人士依附，連安倍晉三也完全不敢大意。

不過，就在10月22日眾議院改選前，小池百合子原先的高支持度卻急轉直下。

當時前原誠司眼看民進黨如果不跟希望之黨合作，將分散在野勢力，讓安倍漁翁得利；但他沒想到的是，小池百合子並未完全接受民進黨所有候選人，排除了部分自由派人士，例如枝野幸男。

枝野幸男等人於是在10月2日離開民進黨，新成立「立憲民主黨」，這個以民進黨自由派人士為骨幹的政黨，意外獲得選民青睞。

經過10月22日眾議院大選洗禮，自民黨與公明黨執政聯盟大獲全勝，安倍晉三再度當選首相。希望之黨慘敗，小池百合子離開希望之黨，交棒給玉木雄一郎；民進黨選戰策略失利，前原誠司請辭；立憲民主黨獲致超乎想像的勝利，枝野幸男後勢看漲。

12月26日，蓮舫離開民進黨，申請加入立憲民主黨，並在28日正式加入；她將與過去在民進黨的枝野幸男等人，再一次聯手站在立憲民主黨舞台。

安倍晉三這一年雖走得艱辛，支持度一度跌破3成再回升到5成，但整體仍維持過去獨大局面，自民黨幹事長二階俊博也表態力挺安倍3連任自民黨總裁。

但在野勢力此消彼長，年初的最大在野黨民進黨，從2016年成立的96席眾議員，到現在只剩下13席；聲望如日中天的小池百合子，目前也回歸東京都政，暫無暇過問國政；而立憲民主黨目前有56席眾議員，加上參議院席次合計共60席，超越民進黨成為最大在野黨。

政壇來來去去，冷暖當事人最清楚。總結日本政壇這一年的發展，有變也有不變，但變動不可謂不大，也令人好奇明年政壇會是一個怎麼樣的局面。1061230