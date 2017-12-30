32人大家庭 相約公益救弱勢

（中央社記者吳欣紜台北30日電）現代社會步伐快速，人與人距離容易疏遠，即便是身為一家人，聯絡的次數可能也少之又少。不過，卻有32人大家庭成員堅持每週相聚聯繫，更相約做公益、幫助弱勢團體。

世界和平婦女會25週年慶及全國幸福家庭表揚今天在台北圓山大飯店舉行，以誠實守信、勤儉持家為家訓的周再發，四代同堂32人大家庭，獲得慈孝家庭的表揚。

周再發家族是由爸爸周再發與太太、6名女兒與6名女婿、一名兒子及媳婦、15名孫子及一名曾孫組合而成的32人大家庭。特別的是，從老到幼都有人得過不同的獎，包含總統教育獎、青年創業楷模等。