海灣繪本館開幕 成為閱讀教育重要基地

（中央社記者蘇木春台中30日電）清水海灣繪本館今天開幕，館內除有豐富本土創作者的館藏，還有主題故事屋，讓孩子能在館內看故事、聽故事。未來將邀請作家到館內與民眾面對面交流，成為閱讀教育的重要基地。

海灣繪本館原是台中市清水眷村文化園區內一棟院宅，因年久失修不堪使用，透過台中海灣故事文化創意協會與各界力量，經一年籌備改建，30日由文化部長鄭麗君、立法院副院長蔡其昌升起繪本館旗，象徵開館啟用。

蔡其昌受訪表示，繪本館是台灣舊建築物活化再利用，一個非常好的典範與模式，特別是營運的方法，除政府提供空間外，幾乎都是民間出錢出力一起完成，這個空間可以讓孩子跑跳、看書、做夢與想像，讓孩子的世界多了更多色彩。