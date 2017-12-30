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謝金晶練舞太認真掛急診　首次跳國標膝蓋滿是傷

記者吳維書／台北報導2017/12/30 17:08
▲謝金晶首度挑戰國標。（圖／民視提供 , 2017.12.30）
▲謝金晶首度挑戰國標。（圖／民視提供 , 2017.12.30）

藝人謝金晶新專輯《放心》剛發行，忙於宣傳行程的她，29日來到民視節目《舞力全開》，首次挑戰國標舞，花了二個星期日夜狂練，還自己跟製作單位「加碼」彩排。29日她練舞太認真，突然聽到「喀喇」一聲，一度以為是骨頭斷裂，連忙急診打肌肉鬆弛劑，咬牙忍痛的她超級敬業，仍舊堅持，「我可以，沒問題。」

認真又敬業的謝金晶，30日現身攝影棚仍是一臉笑容，一直給人乖巧又正面能量滿滿的她，從來沒想過放棄，她透露，「我真的是第一次從零開始學習國標，我真的很努力，能來到節目，真的很開心。」她以前只有配合歌曲的舞蹈動作，現在挑戰國標舞，對她來說，收穫真的很大，除了身體上的挑戰，她說，「其實一開始對於舞衣的尺度真的很忐忑。」平常穿衣風格保守的她，知道舞衣一定是「曲線畢露」，但是了解後，覺得國標是一項很專業的運動，又是國際性比賽，因此放下「尺度堅持」，還意外發現舞衣有種魔力，看起來既性感又專業，但卻永遠不會曝光。


▲謝金晶為演出受傷，依然忍痛堅持。（圖／民視提供 , 2017.12.30）

節目中，謝金晶表示自己現在做延伸動作，背都還會痛，上場前雖然吃了止痛藥，沒想到彩排一個「滑出去」的動作，膝蓋立刻瘀青又破皮，樂觀的她笑說，「豁出去了，上台居然沒感覺，都不覺得痛。」她期許自己的國標表演，可以盡全力，不要有遺憾。

關鍵字謝金晶舞力全開
盧廣仲沐浴淨身　以為熊讚會吃飯杜忻恬挑戰撒嬌歌　竟收到搭訕紙條

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