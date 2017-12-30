離島加給提高到三級　陳光復：公平性問題

針對行政院人事行政總處允諾提高澎湖公務人員離島加給，縣長陳光復表示，比照金馬兩縣將離島加給提高到三級，是他努力的目標，這是公平性的問題，他會與立委楊曜繼續爭取。
陳光復表示，長久以來，金馬兩縣的公務員不論服務地點遠近，離島加給一律以三級計算，唯獨澎湖還有一二三級之分，然而實際在澎湖的生活成本並不比金馬兩縣低，給予澎湖公務員的離島加給卻低於金馬兩縣，這對服務於澎湖的公務員並不公平。
陳光復說，爭取澎湖離島加給比照金馬兩縣，除了是立委楊曜的政見之一，也是他一直努力的方向，一如他的主張，澎湖不要求比較多，只要比照，這才是公平，尤其是他作為行政首長，更能感受到差別待遇造成人才續留不易，長久下來影響澎湖求才、留才的可能性。
這一年來，他多次面見總統、行政院長，更與楊委員共同在民進黨內部會議中大力要求，終於讓堅持不改變的人事總處鬆動立場。
但人事總處僅允諾澎湖公務員的離島加給，一級提升為二級，二級提升為三級，約從5840 元調高到7700元、7700元調高至8730元左右，陳光復感謝中央聽到地方的聲音，也謝謝楊委員多年來的努力，包括和他一起向總統力爭，終於讓澎湖的離島加給能趨近於公平。
但他仍主張，比照金馬兩縣一律改為三級加給，是他和楊委員的共同目標，只提高一級是不夠的，亦未達真正的公平，後續他和楊委員會持續力爭，直到完成目標為止。對於退休公務員的部分，他也主張把離島加給納入退休金計算基數，此一部份他一樣會與楊委員繼續攜手爭取。