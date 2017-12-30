花蓮福興買菸場 吉安青年交流活化空間

（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）凝聚青年力量，吸引更多人才東移留在吉安，吉安鄉公所將「福興買菸場」打造成在地生活資訊交流、青年互動據點；鄉長黃馨說，藉此看見青年的動能和潛力，也認識美麗的土地。

花蓮縣吉安鄉公所向內政部營建署城鄉發展分署爭取「106年花東地區養生休閒及人才東移推動計畫」，獲得新台幣153萬元經費補助舉辦系列工作坊。今天在福興買菸場舉行產業及人才媒合交流活動，立委蕭美琴、徐榛蔚、行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛等到場支持。

吉安鄉為日據時期官方首座吉野移民村，當時菸業鼎盛，村內還有台灣史上最早收購菸葉的「買菸場」，直到民國85年「福興買菸場」裁撤走入歷史，成為閒置空間，經鄉公所積極活化，打造為「吉野生活CikasuanLiving」空間。