澎湖公務人員離島加給　陳光復和楊曜努力爭取中

行政院人事行政總處29日允諾將提高澎湖公務人員離島加給一級，澎湖縣公務人員協會為此感謝立委楊曜與縣長陳光復的大力爭取，也期盼委員和縣長繼續為在地公務員爭取比照金門和馬祖一律為三級。

公務人員協會理事長莊華州表示，長期以來服務於本縣的公教同仁，在離島加給待遇方面一直與同為離島縣的金門、連江有級別性的差異性，中央政府對於採一、二、三級離島方式區分加給差異，而對金門、連江卻一律取三離島加給核予定之，也因此造成同為離島行公共服務工作，卻有不合理的待遇差別性。

這一個長期虧待澎湖公務員的待遇，幸得楊曜與陳光復的重視並積極爭取，讓人事總處做出提高一級的承諾，不過該會仍覺得，公平性的追求和施捨性的給予有差別，只提高一級對服務於澎湖的公務同仁還是不公平的。