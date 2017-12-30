澎湖公務人員離島加給　陳光復和楊曜努力爭取中

行政院人事行政總處29日允諾將提高澎湖公務人員離島加給一級，澎湖縣公務人員協會為此感謝立委楊曜與縣長陳光復的大力爭取，也期盼委員和縣長繼續為在地公務員爭取比照金門和馬祖一律為三級。
公務人員協會理事長莊華州表示，長期以來服務於本縣的公教同仁，在離島加給待遇方面一直與同為離島縣的金門、連江有級別性的差異性，中央政府對於採一、二、三級離島方式區分加給差異，而對金門、連江卻一律取三離島加給核予定之，也因此造成同為離島行公共服務工作，卻有不合理的待遇差別性。
這一個長期虧待澎湖公務員的待遇，幸得楊曜與陳光復的重視並積極爭取，讓人事總處做出提高一級的承諾，不過該會仍覺得，公平性的追求和施捨性的給予有差別，只提高一級對服務於澎湖的公務同仁還是不公平的。
在肯定楊曜與陳光復積極力爭而獲得成果、感謝兩人對公務同仁權益的重視之餘，期待本方案調整能儘速落實實施，更盼望委員和縣長繼續為在地公務員的權益打拚，讓離島加給待遇方面完全比照金馬水準支給，落實待遇公平性的實質正義。
該會榮譽理事長蘇文章則認為，中央以公平、合理的理由進行年改，公務同仁也希望能以相同理由進行待遇調整，該會自成立以來，多次向楊曜與陳光復反映同仁心聲，也歷經楊楊曜與陳光復多次和中央溝通爭取，終於獲得人事總處的允諾，對澎湖公務同仁而言有提升士氣的效果，因為身為公務員依法行政、遵從上級命令是本分，真正在意的，數字增減是其次，而是中央決策有無合理性、地方心聲有沒有被重視。