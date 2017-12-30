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北高雄家扶中心　新、舊任主委交接

記者宋汝夔／高雄報導2017/12/30 17:25
▲北高雄家扶中心新、舊任扶幼主委陳連長先生、宋慶信先生的交棒傳承，場面溫馨盛大。（圖／記者宋汝夔翻攝，2017.12.30）
▲北高雄家扶中心新、舊任扶幼主委陳連長先生、宋慶信先生的交棒傳承，場面溫馨盛大。（圖／記者宋汝夔翻攝，2017.12.30）

北高雄家扶中心於30日假國立岡山高級農工職業學校，舉辦「歡慶30、連連成長～第15、16任扶幼主委交接典禮併成立30周年感恩餐會活動」，共近800人到場觀禮，見證新、舊任主委陳連長先生、宋慶信先生的交棒傳承，場面溫馨盛大。

由於適逢北高雄家扶中心邁入第30年，在會場入口處用心布罝時光走廊，讓與會來賓回憶往昔的扶幼時光，置身美好的回憶之中。

該中心第15任主委宋慶信任期兩年來，已協助旗山服務處順利開工動土；參與中心大小活動達60場以上，對扶幼工作有很多的投入及奉獻；號召了新委員51位加入委員會，將中心的扶幼工作大力地推廣出去；辦理委員聯誼會，參與人數倍數成長，提升委員間的凝聚力。


▲北高雄家扶中心邁入第30年，家扶基金會趙犂民董事長及扶幼委員共同切蛋糕慶生。 （圖／記者宋汝夔翻攝，2017.12.30）

交接典禮是由家扶基金會趙犂民董事長監交，當天並有高雄市社會局姚雨靜局長、許智傑立法委員、岡山區林文祺區長、家扶基金會張信次常務董事、劉炳榮常務董事、何素秋執行長、台灣中油股份有限公司副總經理兼煉製事業部執行長李順欽執行長、台灣螺絲工會張土火前理事長、現任理事長蔡圖晉、國際獅子會300D2區總監林國泰、扶輪社等許多社團領袖，彰化家扶兒保委員會、彰化、高雄、屏東、台東等中心及扶幼委員會代表蒞臨參與。


▲由於適逢北高雄家扶中心邁入第30年，在會場入口處用心佈罝時光走廊，讓與會來賓回憶往昔的扶幼時光，置身美好的回憶之中。（圖／記者宋汝夔翻攝，2017.12.30）

新任扶幼主委陳連長先生於民國97年即加入委員會，陳主委於營造領域的口碑及對蓋房子的品質要求，於民國101年協助家扶建造茂林國中及杉林國中的兩棟彩虹屋(88風災重建區諮商輔導中心)，幫助偏遠地區的兒童少年們有一個心理療育的場所。接著於106年投入本中心的旗山服務處建館，將努力為大旗山地區的兒少，建築一個專業服務的場域，其種種投入助人服務的事蹟，令人感佩。

陳主任未來二年擔負重任，將全心協助推動扶幼各項相關工作，幫助更多弱勢孩童，協助家扶爭取更多在地資源，也承擔興建旗山服務處新館以及建館基金籌募及扶幼服務推展的重大任務。

關鍵字北高雄家扶中心陳連長主委家扶基金會
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