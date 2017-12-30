達比修有道奇失意 洋基有意網羅

（中央社記者曹宇帆洛杉磯29日專電）日籍投手達比修有因世界大賽表現失常而失意於洛杉磯道奇隊，不過他在自由球員市場仍奇貨可居，不少球隊包括東岸的紐約洋基隊有意網羅他，但關鍵在於薪資議價能否談妥。

根據美國職棒大聯盟MLB官網報導，為強化投手群的輪值陣容，洋基球團的目光正轉向達比修有。

美國運動網站FanRag Sports專欄作家海曼（JonHeyman）披露，洋基喜歡達比修有，若薪資能談得攏，洋基確實會認真考慮，網羅這位日籍右投。

MLB官網指出，達比修有與芝加哥小熊隊的賽揚獎強投艾利耶塔（Jake Arrieta），都是今年自由球員市場的大咖，達比修有曾4度獲選明星球員。