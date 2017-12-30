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湖西社區長者慶生餐會　陳光復與阿公阿媽同樂

記者鄧至傑／澎湖報導2017/12/30 17:39
▲湖西社區長者慶生餐會，陳光復與阿公阿媽同樂。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 30）
▲湖西社區長者慶生餐會，陳光復與阿公阿媽同樂。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 30）

湖西社區關懷據點今(30)日中午於湖西社區活動中心舉辦長者慶生餐會，為10至12月出生的長者歡慶生日，縣長陳光復親自到場和長者開心高唱生日快樂歌，並與壽星們一起吹蠟燭、切蛋糕，祝福長輩們生日快樂，闔家平安。

湖西社區關懷據點106年第4季長者慶生餐會由社區理事長辛天澤主持，包括議員成萬貫、呂黃春金、陳慧玲、立法委員楊曜助理段湘玲、湖西鄉長吳政杰、代表會主席洪國強、議員蔡清續服務處主任蔡清謀等多位嘉賓，也都到場與長輩們歡度生日。


▲陳光復向在場長者們致意問候。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 30）

陳光復向在場長者們致意問候，祝賀大家身體健康，生日快樂，他表示，縣府持續推動各項社會福利政策，從幼兒生育補助357政策、營養午餐加碼、提供獨居長者送餐與普設社區關懷據點，辦理長者共餐服務，讓長輩們共聚一堂，相互關懷近況，開心聊天，長輩們心情好，身體也會跟著健康。

辛天澤表示，湖西社區關懷據點成立3年，明年即將邁入第四年，未來除毎一季長者慶生共餐外，還將於每周一至周五推出加值服務，提供社區有需要長者15個午餐餐盒服務，也希望縣長協助於社區關懷據點後方新建簡易式廚房，讓服務能量再升級。對此，陳縣長允諾在合於法令情形下願意提供協助。

隨後，陳縣長與長輩們齊唱生日快樂歌、切蛋糕慶生，志工們也精心準備多道豐盛美味佳餚，讓長輩們吃得相當開心，氣氛溫馨歡樂。


▲志工們精心準備多道豐盛美味佳餚。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 30）

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