鹿谷鄉冬茶頒獎展售 林明溱肯定品質佳

林明溱說，鹿谷鄉今年冬茶品質很好，選購人潮絡繹不絕，許多愛茶人士擔心買不到比賽茶，還提早預購，銷售成績相當可觀，顯示在茶改場全力指導、茶農用心做好茶情況下，鹿谷凍頂茶品質年年更好，品牌價值深受消費者肯定。

鹿谷鄉農會、鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社冬季茶賽頒獎暨展售會今天舉行，林明溱、中國國民黨籍立委許淑華、行政院農業委員會副主任委員李退之、農委會茶業改良場長陳國任等人，接連出席兩個會場，並頒匾額給獲獎茶農，許多愛好品茗人士也到場選購。

（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）南投縣鹿谷鄉冬季茶賽頒獎暨展售今天登場，南投縣長林明溱肯定今年冬茶品質超越往年水準，期勉茶農持續進步、加強茶園管理，用安全無毒好茶，讓鹿谷凍頂烏龍茶名聲更響亮。

林明溱表示，10月的南投世界茶業博覽會銷售成績很好，創造新台幣6000多萬元銷售額，潛藏效益破億元，為農民增加很多收入，因此，明年南投燈會期間，縣政府將規劃展區助茶農銷售，有意參展茶農可向各級農會報名，歡迎全國民眾來南投賞燈會、買好茶。

鹿谷鄉農會理事長陳文益說，今年有6079件茶樣參加評鑑，淘汰率46.6%，今年比賽茶品質好，歡迎愛茶民眾試喝選購。農會將持續輔導茶農精進技術，取得在地認證QR Code標章，落實無毒茶葉目標，讓民眾買得安心、喝得健康。

凍頂茶葉生產合作社理事主席康峻瑜說，今年評鑑茶樣4310件，淘汰率42%，在全體會員努力及消費者支持下，合作社擺脫流言蜚語，業績成長約3成。1061230