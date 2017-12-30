NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈湖西社區長者慶生餐會阿公阿媽同樂賽嘉飛行嘉年華　繽紛色彩點綴天空勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
中央社

鹿谷鄉冬茶頒獎展售 林明溱肯定品質佳

中央社2017/12/30 17:31
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）南投縣鹿谷鄉冬季茶賽頒獎暨展售今天登場，南投縣長林明溱肯定今年冬茶品質超越往年水準，期勉茶農持續進步、加強茶園管理，用安全無毒好茶，讓鹿谷凍頂烏龍茶名聲更響亮。

鹿谷鄉農會、鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社冬季茶賽頒獎暨展售會今天舉行，林明溱、中國國民黨籍立委許淑華、行政院農業委員會副主任委員李退之、農委會茶業改良場長陳國任等人，接連出席兩個會場，並頒匾額給獲獎茶農，許多愛好品茗人士也到場選購。

林明溱說，鹿谷鄉今年冬茶品質很好，選購人潮絡繹不絕，許多愛茶人士擔心買不到比賽茶，還提早預購，銷售成績相當可觀，顯示在茶改場全力指導、茶農用心做好茶情況下，鹿谷凍頂茶品質年年更好，品牌價值深受消費者肯定。

林明溱表示，10月的南投世界茶業博覽會銷售成績很好，創造新台幣6000多萬元銷售額，潛藏效益破億元，為農民增加很多收入，因此，明年南投燈會期間，縣政府將規劃展區助茶農銷售，有意參展茶農可向各級農會報名，歡迎全國民眾來南投賞燈會、買好茶。

鹿谷鄉農會理事長陳文益說，今年有6079件茶樣參加評鑑，淘汰率46.6%，今年比賽茶品質好，歡迎愛茶民眾試喝選購。農會將持續輔導茶農精進技術，取得在地認證QR Code標章，落實無毒茶葉目標，讓民眾買得安心、喝得健康。

凍頂茶葉生產合作社理事主席康峻瑜說，今年評鑑茶樣4310件，淘汰率42%，在全體會員努力及消費者支持下，合作社擺脫流言蜚語，業績成長約3成。1061230

達比修有道奇失意 洋基有意網陳柏良辦訓練營 盼激發台...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan