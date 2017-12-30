攀上奧運頂峰　全國大專盃攀岩賽大華科大較勁

▲攀岩將在2020年東京奧運中，被列為比賽項目。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.30）

由教育部體育署指導、大專院校體育總會與大華科技大學於今(30)、明兩日舉辦全國大專盃攀岩賽，邀請來自全國20所大專校院、50名攀岩好手齊聚較勁；新竹縣長邱鏡淳感謝大華科大建置完善國際級賽場，提倡2020年東京奧林匹克運動會指定項目，大力培訓體育人才。

就讀大華科大一年級的亞青國手林嘉翔顯露真本事，挑戰完成先鋒資格賽，順利晉級明天決賽，還有就讀中央大學四年級的日本留學生恩田昇，三年來在學校攀岩隊訓練展現自信，邱縣長一一鼓舞喝采，也期盼攀岩運動從小扎根，結合攀岩運動委員會與大華場地設施，發掘、培育更多人才。

大華科技大學今年11月完成設置國際標準攀岩競賽場所，目標鎖定2020年東京奧運將會把攀岩活動納入比賽項目，因此網羅在地子弟、亞青國手林嘉翔入學，培養成為奧林匹克選手，為國爭光。



▲大華科技大學設置國際標準攀岩競賽場，目標在力拚2020年東京奧運。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.30）

林嘉翔從幼稚園偶然機會接觸攀岩，就展現高度興趣與天賦，一路從龍山國小、光武國中到光復高中，跟著教練學習而出類拔粹，今年初在香港的公開賽中奪冠獲大華科大網羅入學，今天他順利在先鋒資格賽挑戰預賽成功，分享攀岩技巧在於腳先手後，忌急避快，他目前每周四、日在桃園、台北培訓增加強度，展望未來能代表國家參加亞洲盃競賽，努力角逐奧運參賽資格。



▲新竹縣長邱鏡淳(左三)感謝大華科大建置完善國際級賽場，培訓體育人才。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.30）

大華科大校長李右婷說明，校內完成國際標準攀岩場、山訓場建置，期待為2020年奧運攀岩選手做準備，培育專業攀岩人才，也希望透過好場地，帶動運動休閒人口，讓更多民眾養成愛運動的習慣，配合新竹縣邁向健康科技城市。