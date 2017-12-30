陸2018新規 導遊不可強迫旅客購物

（中央社台北30日電）中國大陸自2018年1月1日起將有多項新規上路，其中與民眾生活息息相關的包括導遊不得擅自變更行程、強迫遊客購物；此外，也對網路餐飲訂定新規，要求外賣商戶應有實體店。

綜合陸媒報導，中國大陸2018年1月1日即將上路的新規如下：

開徵環境保護稅

中國大陸環境保護稅法將於2018年1月1日起施行，依法徵收環境保護稅，不再徵收排汙費。環境保護稅的徵稅對象是大氣汙染物、水汙染物、固體廢物和噪聲等4類應稅汙染物。

應稅大氣汙染物的稅額幅度為每汙染當量人民幣1.2元至12元（新台幣5.5至55元），水汙染物的稅額幅度為每汙染當量1.4元至14元。