綠指多數人挺修勞基法 藍：勿自我安慰

民進黨立法院黨團書記長何欣純表示，民調問題設計和引導方式都會對結果有所影響，民進黨不是以一份民調做為修法或執政依據，要隨時看不同民調、數字背後所代表的意涵，來做整體考量，才有意義；對勞動部的民調表示尊重。

勞動部29日公布11月所做民調，顯示多數民眾反對勞基法再修法，近6成反對修7休1；民進黨今天公布自己的民調結果，顯示59.7%受訪者贊成修法，僅17.9%反對。

（中央社記者蔡佳伶台北30日電）民進黨今天公布民調，近6成民眾贊成勞基法修法，和勞動部民調多數人反對大相逕庭。民進黨表示，尊重勞動部民調；國民黨則說，兩份民調南轅北轍，執政黨不要自我安慰。

國民黨立法院黨團總召林德福說，勞基法二修，勞工認為根本沒有做更細緻的討論，硬要這樣過的民進黨，自己做的民調，一般民眾會信嗎？民進黨和勞動部民調結果南轅北轍，如果真有那麼多民眾支持修法，那就繼續吧，完全執政要完全負責。

立法院社會福利及衛生環境委員會國民黨籍召委蔣萬安表示，勞動部民調顯示，多數民眾並不支持勞基法再修法，勞動部不應急迫、草率強行在1月初進行二、三讀。希望行政院可以撤回勞基法修惡版本，台灣的經濟發展，絕不是建立在勞工朋友過勞之上。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，民進黨的民調有點是在平衡，勞動部民調針對的對象是15歲以上受僱者，應該比較能精準表達勞工立場，如果過半勞工認為不需要修法，執政黨在臨時會是否還要硬推。

親民黨立院黨團總召李鴻鈞則說，民調種類很多，要看由什麼機構做的和問答方式等，才有辦法判斷。

勞動部民調在11月進行，採用電話抽樣，回收有效樣本3135份，信賴水準95%下，抽樣誤差正負1.75個百分點以內。

民進黨的民調於12月25日至26日執行，共完成834份，訪問對象為20歲以上具有投票權公民，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為正負3.4%。1061230