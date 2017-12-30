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影／埤頭國小小提琴　偏鄉學童展才藝

記者陳雅芳／彰化報導2017/12/30 18:38
▲埤頭國小小提琴樂團在高鐵彰化站快閃演出，吸引旅客駐足欣賞，紛紛拿起相機錄影拍照 。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.30）
▲埤頭國小小提琴樂團在高鐵彰化站快閃演出，吸引旅客駐足欣賞，紛紛拿起相機錄影拍照 。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.30）

為旅客與鄉親能感受高鐵舒適的旅程，台灣高速鐵路彰化站持續辦理「藝」起來高鐵活動，邀請藝文團體演出，讓旅客及藝術零距離，29日邀請埤頭國小到站表演，精彩絕倫演出聲吸引旅客駐足欣賞，紛紛拿起相機錄影拍照。


▲埤頭國小小提琴樂團在高鐵彰化站快閃演出，吸引旅客駐足欣賞，紛紛拿起相機錄影拍照 。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.30）

來自南彰化的的埤頭國小小提琴樂團、陶笛樂團、歌唱社以及舞蹈社，在校長郭福麟及主任、指導老師的帶領下，55位學童以小提琴、陶笛等樂器演奏出優揚、婉轉的樂曲，歌唱社同學以清脆嗓音吟唱出動人詩歌旋律，舞蹈社同學帶來活力動感的舞蹈表演，觀賞群眾頻頻發出熱烈掌聲，無論是旅客，或者是特別到站欣賞的鄉親，盡情欣賞小朋友表演動聽的樂曲如《花田交響曲》、《吶喊野球》、《心肝寶貝》、《快樂頌》以及熱力十足的動感熱舞，活力四射的演出頻頻獲得旅客掌聲喝采。


▲埤頭國小小提琴樂團在高鐵彰化站快閃演出，吸引旅客駐足欣賞，紛紛拿起相機錄影拍照 。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.30）

埤國國小是位處南彰化的偏鄉小學，指導老師康珍瑋主任說，偏鄉學校缺乏資源，在各界善心人士、郭福麟校長及師長的全力支持下，各項才藝社團逐年成立，希望能以音樂及舞蹈陶冶學童性情，激發學生學習動力。在師長細心教導下，各社團逐漸成長茁壯，在各項比賽中履獲佳績，並經常獲邀至慈善機構表演，展現自信風采，現已成為地方活動不可或缺的表演項目。


▲埤頭國小小提琴樂團在高鐵彰化站快閃演出，吸引旅客駐足欣賞，紛紛拿起相機錄影拍照 。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.30）

高鐵彰化站專員周淑娟指出，高鐵推出「高鐵藝起來」活動，邀請各界藝文團體到站表演，希望透過持續舉辦的藝文演出，帶給旅客驚喜與感動，更讓高鐵彰化站成為一個優雅、舒適的藝文空間，讓到站的旅客充滿驚喜，也成為鄉親欣賞各式藝文演出的藝文中心。


▲埤頭國小小提琴樂團在高鐵彰化站快閃演出，吸引旅客駐足欣賞，紛紛拿起相機錄影拍照 。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.30）

周淑娟說，高鐵公司不僅是交通運輸業，更是生活、創意、服務產業。台灣高鐵公司強調，希望透過「藝起來高鐵」活動，讓旅客在匆忙的行程之間，能近距離欣賞藝文饗宴，帶來生活中的小驚喜；也希望透過具特色的音樂、舞蹈，讓現代化的高鐵車站增添濃厚的人文與藝術氛圍。

關鍵字高鐵彰化站快閃演出埤頭國小小提琴快樂頌
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