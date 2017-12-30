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中央社

最早防貪杯 羅馬皇帝可能曾用它惡作劇

中央社2017/12/30 18:07
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦29日綜合外電報導）考古學家發現一個西元4世紀的坦塔洛斯之碗（Tantalus bowl），它倒滿酒後，酒會從碗底灑滿晚宴賓客一身。這是現今所知最早的「防貪杯」，羅馬帝國皇帝可能也曾用它惡作劇。

「泰晤士報」（The Times）與倫敦「每日郵報」（Daily Mail）報導，這個碗是現今所知第一個惡作劇用品。

外觀看來，這個銀色器皿只是個一般的酒碗。然而，碗中央的雕塑導向一根管子，它讓液體注入到一定高度時，會從碗底完全流光。

碗中央的塑像是希臘神話人物坦塔洛斯。神話記載，他被處罰站在果樹下的水池中。

坦塔洛斯摘不到果子，他想喝水時，水就退去。這是對坦塔洛斯永世的懲罰。

大英博物館不列顛尼亞（Roman Britain）策展人霍布斯（Richard Hobbs）說：「你可以想像，這個碗被拿給毫無防備又好飲的晚宴客人，他們拿著這個碗，告訴奴隸把酒倒滿，但倒到最後，酒流出來灑了他們一身。」

他指出：「這是最早的物理惡作劇的例子。」

這個碗於2012年3月從克羅埃西亞東部的文科夫西市（Vinkovci）購物商圈地底挖掘出來，但在霍布斯對它進行研究後，才完全揭露這個碗的用途。

霍布斯認為，文科夫西市出生的羅馬帝國皇帝瓦倫提尼安一世（Valentinian I）和他的兄弟瓦倫斯（Valens）可能曾擁有這個碗。（譯者：中央社陳妍君）1061230

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