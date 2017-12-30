最早防貪杯 羅馬皇帝可能曾用它惡作劇

（中央社倫敦29日綜合外電報導）考古學家發現一個西元4世紀的坦塔洛斯之碗（Tantalus bowl），它倒滿酒後，酒會從碗底灑滿晚宴賓客一身。這是現今所知最早的「防貪杯」，羅馬帝國皇帝可能也曾用它惡作劇。

「泰晤士報」（The Times）與倫敦「每日郵報」（Daily Mail）報導，這個碗是現今所知第一個惡作劇用品。

外觀看來，這個銀色器皿只是個一般的酒碗。然而，碗中央的雕塑導向一根管子，它讓液體注入到一定高度時，會從碗底完全流光。

碗中央的塑像是希臘神話人物坦塔洛斯。神話記載，他被處罰站在果樹下的水池中。